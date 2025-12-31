Tres rituales poderosos para atraer abundancia, fortuna y amor en 2026

Con la llegada de un nuevo año, muchas personas aprovechan el cambio de ciclo para renovar energías, fijar intenciones y atraer todo aquello que desean para su vida. El 2026 no es la excepción: abundancia, prosperidad y amor encabezan la lista de deseos más comunes.
A continuación, te compartimos tres rituales simples y efectivos para realizar antes de comenzar el nuevo año y manifestar todo lo que soñás.
1. Ritual de la abundancia con vela dorada
Ideal para atraer prosperidad económica, trabajo y oportunidades.
Materiales:
-
1 vela dorada o amarilla
-
1 hoja de papel
-
Lápiz
-
Canela en polvo
-
Miel
Paso a paso:
Escribí en el papel todo lo que deseás atraer en 2026 relacionado con el dinero y la prosperidad. Doblalo en tres partes, colocá unas gotas de miel encima y espolvoreá canela.
Encendé la vela y sostené el papel entre tus manos mientras repetís en voz alta:
"La abundancia fluye hacia mí en 2026 con amor y gratitud."
Luego, quemá el papel con cuidado y dejá que la vela se consuma.
2. Ritual de la fortuna con hojas de laurel
Para abrir caminos, atraer suerte y nuevas oportunidades.
Materiales:
-
3 hojas de laurel
-
Fibra o lapicera
-
1 vaso con agua
Paso a paso:
En cada hoja escribí una palabra clave para tu 2026: por ejemplo éxito, salud, trabajo.
Sumergilas en el vaso con agua durante la noche del 31 de diciembre o la primera noche del año.
A la mañana siguiente, agradecé por lo recibido y enterrá las hojas en una maceta o en la tierra.
3. Ritual del amor con rosas y azúcar
Para atraer amor verdadero, armonía en la pareja y relaciones sanas.
Materiales:
Paso a paso:
Colocá los pétalos en un cuenco, agregá el azúcar y mezclalos suavemente.
Encendé la vela y repetí:
"Abro mi corazón para recibir amor sincero y armonioso en 2026."
Luego esparcí la mezcla cerca de tu puerta de entrada o guardala en una bolsita roja.
Realizá estos rituales con calma, concentración y gratitud. La intención con la que se hacen es tan importante como los elementos utilizados.