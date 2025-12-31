miércoles 31 de diciembre 2025

Manifestando

Tres rituales poderosos para atraer abundancia, fortuna y amor en 2026

Con el cambio de año llegan nuevas oportunidades. Descubrí tres rituales poderosos para manifestar prosperidad, amor y bienestar durante todo el 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ChatGPT Image 31 dic 2025, 09_41_33

Con la llegada de un nuevo año, muchas personas aprovechan el cambio de ciclo para renovar energías, fijar intenciones y atraer todo aquello que desean para su vida. El 2026 no es la excepción: abundancia, prosperidad y amor encabezan la lista de deseos más comunes.

A continuación, te compartimos tres rituales simples y efectivos para realizar antes de comenzar el nuevo año y manifestar todo lo que soñás.

1. Ritual de la abundancia con vela dorada

Ideal para atraer prosperidad económica, trabajo y oportunidades.

Materiales:

  • 1 vela dorada o amarilla

  • 1 hoja de papel

  • Lápiz

  • Canela en polvo

  • Miel

Paso a paso:

Escribí en el papel todo lo que deseás atraer en 2026 relacionado con el dinero y la prosperidad. Doblalo en tres partes, colocá unas gotas de miel encima y espolvoreá canela.

Encendé la vela y sostené el papel entre tus manos mientras repetís en voz alta:

"La abundancia fluye hacia mí en 2026 con amor y gratitud."

Luego, quemá el papel con cuidado y dejá que la vela se consuma.

2. Ritual de la fortuna con hojas de laurel

Para abrir caminos, atraer suerte y nuevas oportunidades.

Materiales:

  • 3 hojas de laurel

  • Fibra o lapicera

  • 1 vaso con agua

Paso a paso:

En cada hoja escribí una palabra clave para tu 2026: por ejemplo éxito, salud, trabajo.

Sumergilas en el vaso con agua durante la noche del 31 de diciembre o la primera noche del año.

A la mañana siguiente, agradecé por lo recibido y enterrá las hojas en una maceta o en la tierra.

3. Ritual del amor con rosas y azúcar

Para atraer amor verdadero, armonía en la pareja y relaciones sanas.

Materiales:

  • Pétalos de rosa (roja o rosada)

  • 1 cucharada de azúcar

  • 1 vela rosada o blanca

Paso a paso:

Colocá los pétalos en un cuenco, agregá el azúcar y mezclalos suavemente.

Encendé la vela y repetí:

"Abro mi corazón para recibir amor sincero y armonioso en 2026."

Luego esparcí la mezcla cerca de tu puerta de entrada o guardala en una bolsita roja.

Realizá estos rituales con calma, concentración y gratitud. La intención con la que se hacen es tan importante como los elementos utilizados.

