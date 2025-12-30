¿Cinco minutos más?: los 3 signos a los que más les cuesta despegarse de las sábanas

Hay signos que disfrutan mucho de estar en la cama.

Para algunos signos , el despertador es un aliado; para otros, el enemigo número uno. Aunque la disciplina depende de cada persona, la astrología sugiere que ciertos rasgos de personalidad influyen en nuestra relación con el sueño.

Lo dicen los astros Los Benvenuto del zodíaco: cuáles son los 3 signos más familieros

Lo dicen los astros Corazones de cristal: los 3 signos que peor procesan las desilusiones

Ya sea por su amor al confort, su intensa actividad mental nocturna o su naturaleza soñadora, estos son los tres signos del zodiaco a los que más "se les pegan las sábanas" .

1. Tauro: El sibarita del descanso

Si hay un signo que valora el placer sensorial, es Tauro. Para el toro, una cama con sábanas suaves y la temperatura justa es el paraíso terrenal. No es que sean perezosos, es que aprecian la comodidad por encima de las prisas.

El motivo: Regido por Venus, Tauro entiende el descanso como un ritual. Despertarlos abruptamente es casi un pecado. Prefieren posponer la alarma varias veces solo para disfrutar la sensación de calidez un ratito más.

2. Piscis: Entre el sueño y la realidad

Piscis vive en un mundo interno muy rico y profundo. Para ellos, dormir no es solo descansar el cuerpo, es el momento en que su imaginación vuela sin límites.

El motivo: A menudo, el mundo real les resulta demasiado "ruidoso" o caótico. El momento de despertar es un choque emocional, por lo que suelen quedarse en ese estado de duermevela donde pueden seguir soñando despiertos. Para un Piscis, la cama es su refugio seguro.

3. Cáncer: El hogar bajo el edredón

Cáncer es el signo más hogareño del zodiaco. Su cama no es solo un mueble, es su "caparazón". Les cuesta abandonar la seguridad y el calor de su hogar, especialmente en las mañanas frías o cuando se sienten emocionalmente agotados.