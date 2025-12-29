Corazones de cristal: los 3 signos que peor procesan las desilusiones

En el complejo tablero de las emociones humanas, no todos reaccionamos igual ante una promesa rota o una expectativa no cumplida. Mientras algunos signos logran dar vuelta la página con pragmatismo, otros quedan atrapados en un laberinto de introspección y dolor.

Lo dicen los astros El 'Grinch' del zodiaco: los 3 signos que cerrarán el 2025 con el peor humor

Lo dicen los astros Los Benvenuto del zodíaco: cuáles son los 3 signos más familieros

Según expertos en astrología conductual, la resiliencia emocional está directamente ligada al elemento y la modalidad de cada signo. Aquí te presentamos a los tres que, por su naturaleza, sienten el impacto de la desilusión como una herida profunda.

1. Cáncer: El naufragio emocional

Para el cangrejo, el mundo se construye sobre la base de la seguridad emocional. Cáncer no entrega su confianza fácilmente, pero cuando lo hace, se quita el caparazón por completo.

Por qué sufren tanto: Al ser un signo regido por la Luna, sus emociones son cíclicas y profundas. Una desilusión no es solo un evento aislado; es una traición a su "hogar" emocional.

La reacción: Suelen retraerse en su mundo interior por largos periodos, rumiando el pasado y dificultando los nuevos comienzos.

2. Piscis: La caída del idealismo

Piscis vive, a menudo, en una realidad donde todo tiene un matiz romántico o espiritual. Es el signo de la entrega absoluta y la falta de límites.

Por qué sufren tanto: Su tendencia a idealizar a las personas es su talón de Aquiles. Cuando la realidad golpea y el velo cae, el choque es devastador porque no solo pierden a la persona, sino que pierden la fantasía que habían construido.

La reacción: Sienten la desilusión de forma física y espiritual, experimentando una sensación de "vacío existencial" que los hace vulnerables al escapismo.

3. Escorpio: La herida de la traición

A diferencia de los signos anteriores, el dolor de Escorpio no nace de la tristeza pura, sino de la vulnerabilidad expuesta. Para este signo, una desilusión es sinónimo de traición.