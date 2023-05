Test: ¿Cómo saber si es envidia disfrazada de amistad?

Una señal reveladora de envidia disfrazada de amistad es la presencia de una competitividad constante. Esta puede generar una sensación de inferioridad y la necesidad de destacar por encima de los demás, incluso dentro de una relación de amistad. Presta atención a estas actitudes y analiza si existe un patrón de competencia poco saludable en tu relación.

Falta de apoyo genuino

Una amistad verdadera se basa en el apoyo mutuo y la alegría por los logros y éxitos de la otra persona. Pero, cuando hay envidia, es común observar una falta de apoyo genuino. Si notas que tu amiga no está para ti cuando pasas un momento difícil o se alegra de tus desgracias es porque a esa persona no le caes bien en realidad. También puede ser que no se alegre por tus logros o festeje tus éxitos y eso es por rivalidad.

Críticas y actitudes negativas

La envidia disfrazada de amistad a menudo se manifiesta a través de críticas constantes y actitudes negativas. Si tu amiga encuentra frecuentemente defectos en tus decisiones, apariencia o logros, y tiende a desvalorizar tus esfuerzos, es probable que esté envidiando aspectos de tu vida. Estas críticas pueden estar motivadas por la necesidad de destacar y sentirse superior, lo cual puede dañar la dinámica de la amistad y generar conflictos.

Si detectaste algunas de estas señales de envidia, es mejor que reflexiones sobre las personas que quieres cerca de ti y las relaciones que debes evitar para mantener una paz interna y una buena salud mental.