Tené cuidado: estos son los signos más oscuros 

El horóscopo nos indica, una vez más, la razón de algunos rasgos de personalidad de quienes se encuentran en nuestro entorno. Todos los signos del zodiaco poseen sus características específicas, algunas son positivas, otras no tanto. No tiene nada de malo guardar secretos. Es una parte natural del ser humano mediante la cual busca a veces proteger su privacidad, o cuidar a sus seres queridos de algunas verdades que les harían mal. Pero también muchas veces se ocultan cosas que no son tan inofensivas y que podrían cambiar la forma en la que vemos a los demás. Estos son los tres signos del zodíaco que tienen un lado oscuro.