Sensibilidad a flor de piel: éstos son los signos más emocionales

Ellos dirigen sus esfuerzos guiándose por el corazón, son de llorar fácilmente sobre todo si sienten que algo es injusto o la impotencia de que las cosas no sean de otra manera los sobrepasan. En la vereda contraria están aquellos que se condicionan por la mente y son así los menos emocionales. En el caso de las personas sensibles creen que llorar es más sano y no guardarse lo que les provoca dolor. Éste es un ranking de signos que elaboró una reconocida astróloga, Susan Taylor, en Astrofame.

sensible2.jpg Sensibilidad. Tres signos son los más emocionales.

1- Piscis

Encabeza el primer puesto. Siente cada emoción de una manera mucho más profunda que el resto de los signos zodiacales. Son seres compasivos, sensibles a los problemas de quienes los rodean y en consecuencia, muy empáticos.

2- Cáncer

Ellos no reprimen para nada lo que sienten. Expresa sus emociones de una forma genuina, pero eso no significa que sean blandos, por el contrario se los considera uno de los signos más fuertes ya que no cualquiera es valiente de expresar honestamente lo que siente, con las consecuencias que eso traiga.

3. Libra

Para ellos, el tercer lugar. Estas personas son conocidas por ser sensible y el 99% de las decisiones que toman lo hacen en base a las emociones más que a lo que les dicta su mente. Si una situación para ellos es injusta no dudarán en demostrar su impotencia.