Pánico en el consultorio: estos son los 3 signos que más le temen a las agujas

Hay signos que sufren mucho cuando están cerca de una aguja.

No importa si son valientes guerreros en la vida cotidiana o líderes natos; cuando aparece una jeringa en escena, el mundo se les viene abajo. La tripanofobia (el miedo irracional a las inyecciones) parece estar escrita en las estrellas para ciertos integrantes del horóscopo.

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A continuación, desglosamos quiénes son los tres signos que prefieren cualquier remedio casero antes que enfrentarse a un pinchazo.

1. Piscis: la sensibilidad a flor de piel

Para el pez del zodiaco, el problema no es solo el dolor físico, sino la invasión de su espacio energético. Los piscianos son extremadamente sensibles y suelen amplificar las sensaciones en su mente.

El drama: Antes de que la aguja toque su piel, ellos ya están imaginando el peor de los escenarios.

La reacción: Es el signo con más probabilidades de sufrir un desmayo por pura autosugestión. Su naturaleza emocional los hace vivir el pinchazo como una tragedia griega.

2. Cáncer: el protector vulnerable

Aunque Cáncer es el signo que cuida a todos cuando se enferman, a la hora de ser el paciente, la historia cambia drásticamente. Su miedo radica en la sensación de vulnerabilidad.

El drama: Necesitan ir acompañados de alguien de confianza que les dé la mano. Si pueden evitarlo, lo harán por meses.

La reacción: Suelen ponerse a la defensiva o intentar convencer al enfermero de que "no es necesario" el procedimiento. Un Cáncer con miedo es capaz de sacar su caparazón y no salir de casa.

3. Virgo: el analista hipocondríaco

Resulta irónico que el signo regente de la salud sea uno de los que más sufre con las agujas. En el caso de Virgo, el miedo viene del exceso de información y la pérdida de control sobre su propio cuerpo.