¡Mr. Quilombo!: los signos más conflictivos del zodiaco

Las personas problemáticas se caracterizan por ser de mente cerrada, no aceptan las decisiones de otros, están en constante competitividad y rechazan responsabilidades tanto en el aspecto personal, como social, sentimental o profesional. Además, estos signos del zodíaco siempre quieren que sus opiniones influyan en los demás y si no es como ellos quieren no podrán estar tranquilos.