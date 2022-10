Lo que se viene para vos con el nuevo mes, según tu signo

Aries, no siempre es fácil hacer lo correcto. De hecho, a veces es bastante difícil averiguar qué es realmente lo que hay que hacer y lo que no. Cuando sientas que te han hecho daño, en lugar de seguir tus impulsos y reaccionar de inmediato, tata de dar un paso atrás y mirar hacia adentro. Tu intuición está ahí para guiarte. Sé fuerte y no pierdas los nervios porque todo lo bueno está a punto de pasar.

TAURO

Tauro, eres muy bueno lidiando con los golpes que puede llegar a darte la vida, pero el hecho de que puedas no significa que siempre debas hacerlo. Tauro, intenta tomarte un descanso y analizar muy bien todo lo que está pasando a tu alrededor. Seguir adelante es la mejor opción que puedes tomar, pero intenta curar todas las heridas que hay en tu interior antes de dar ningún paso. Tú puedes hacerlo, pero no te fuerces, date tu tiempo.

GÉMINIS

Géminis, hay mucho ruido a tu alrededor, tanto que te es imposible escucharte a ti mismo. Últimamente te has sentido muy perdido y es por eso por lo que tienes que hacer un esfuerzo por apartarte de todo lo que te rodea y tratar de escuchar todo lo que tu interior tiene que decirte. No le ignores y hazle caso, es hora de dar pasos importantes y reafirmar todas esas respuestas que ya tienes. Géminis, la vida son dos días, no pierdas el tiempo.

CÁNCER

Cáncer, subestimas demasiado el poder que tienes. Es muy fácil sentir que la vida está completamente fuera de tus manos y que otras personas tienen más conocimientos que tú, pero eso debe cambiar. Cáncer, deberías empezar a creer en ti para no dejar de hacerlo nunca. No te menosprecies y empieza a valorarte como te mereces. Ahora estás a tiempo de hacer todo eso, pero puede que mañana sea demasiado tarde para hacerlo.

LEO

Leo, a veces tenemos que dejar atrás una situación para pasar a otra y no hay nada de malo en ello. Puede ser difícil y puede romperte el corazón, pero con el tiempo te darás cuenta de que es lo mejor que has podido hacer. No pierdas la esperanza y sigue mirando al futuro como sueles hacerlo. Puede que hoy las cosas no te vayan del todo bien, pero no dudes de que las cosas buenas están a punto de llegar.

VIRGO

Virgo, no tienes miedo de hacer sacrificios para conseguir las cosas que quieres. Esto puede llevarte a lo más alto, pero ten cuidado porque también puede hacerte caer en lo más hondo del pozo. Está bien arriesgar, pero tú mejor que nadie sabes que hay que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas. Sal de tu zona de confort, pero no descuides tus responsabilidades. Has pasado por mucho para llegar hasta dónde estás, no lo eches todo por tierra ahora.

LIBRA

Libra, tienes el poder de crear bondad donde quiera que vayas. Hay muchas personas en este mundo que pueden llegar a aprovecharse de tu lado más bonito, así que, ten mucho cuidado y mantén los ojos abiertos en todo momento. Eso sí, no tengas miedo de abrir tu corazón y hablar de lo que sientes abiertamente con las personas que más quieras, es más, hazlo. Deja de reprimirte y esconder lo que sientes por miedo a lo que puedan pensar.

ESCORPIO

Escorpio, a veces te quedas tan atascado en tu cabeza que te convences de que no tienes opciones, que no hay otro lugar donde ir, pero la verdad es que la vida es cuestión de perspectiva. Escorpio, intenta no pensar demasiado para despejar tu mente y ver las cosas desde otro punto de vista. No dejes que las malas vibras se apoderen de ti, tú te mereces algo mejor que todo eso. No tires la toalla nunca.

SAGITARIO

Sagitario, estás hecho para explorar el mundo y no dejar de hacerlo nunca. Si hay algo que te impide hacerlo en estos momentos, es hora de que analices a fondo tu situación y averigües qué es lo que te mantiene atado. Sagi, tú mejor que nadie sabes que la vida son dos días y muchas veces no merece la pena perder tu valioso tiempo por cosas que son pasajeras. Intenta quitarte la venda de los ojos para darte lo que te mereces de una vez por todas.

CAPRICORNIO

Capricornio, es muy difícil dejar atrás una ruptura, pero debes recordar que incluso cuando las cosas son difíciles, siempre suceden cosas buenas que te hacen aprender. Es hora de que te quites la venda de los ojos y dejes el pasado atrás. Necesitas pasar página para poder abrirte nuevos horizontes. Capri, te mereces mucho y tú lo sabes, así que, céntrate en esos pequeños momentos de luz en lugar de centrarte solo en la oscuridad.

ACUARIO

Acuario, tiendes a perderte en tu cabeza y flotar en tus pensamientos. No necesariamente son pensamientos malos, después de todo, tu mente es extraordinariamente hermosa, pero tienes que salir de ella para apreciar todo lo que te espera en el exterior. Acuario, hay personas hermosas que están deseando darte todo lo que te mereces. No dejes que las malas vibras se apoderen de ti y sal a por todas.

PISCIS

Piscis, no importa lo difícil que pueda llegar a ser la vida, nunca olvides la importancia de conectar con el niño que hay en tu interior. No tengas miedo de sacar a la luz tu lado más creativo y soñador porque tienes que hacerlo para llegar a lo más alto. Piscis, no dudes ni un segundo de ti y empieza a valorarte como te mereces. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy porque tus sueños están mucho más cerca de lo que crees.