Mmmm: estos signos te arrancan más de un suspiro al besarte

Escorpio

Tu nivel de intensidad no conoce límites, Escorpio, te encanta que tus besos dejen tatuajes de pies a cabeza. No le temes a probar cosas nuevas, al contrario, te pone de buenas estar con una persona que rompe con sus propios miedos. Sin embargo, le apuestas a lo emocional, necesitas una conexión antes de besar. Eso no quiere decir que quieras el anillo y la boda, pero buscas algo más que superficialidad, no hay más.

Aries

El fuego te recorre en cuerpo y alma, Aries, eres el signo que no le teme a lo nuevo, lanzarte al misterio es algo que te acelera el corazón. Contigo las horas se pasan volando, eres capaz de envolver con todo lo que sale de tu boca. El control no es lo tuyo, necesitas nadar contra la marea para sentirte vivo. Así son tus besos, locos, imprevistos, dulces y un poquito caóticos. Pero, toda esa mezcla es la que te mantiene de pie.

Leo

Eres una de las mejores parejas de esta lista, porque jamás te tomas los besos a la ligera, para ti son más que un simple encuentro físico. Leo, es una manera en la que cuentas tu historia, transmiten cargas emocionales y mentales. Esa es la razón por la que te encanta agregarle un toque único. Besas con detalle, con sabor a pasado, pero con muchas ganas de un futuro. Todavía crees en los amores bonitos.

Sagitario

La conquista es algo que te regresa el aire al pecho, realmente disfrutas poner a prueba tus sentimientos, pero eso no quiere decir que juegues con las personas. Simplemente, la aventura te llama y te gusta ser directo, dices si quieres algo serio o si solamente buscas pasar el rato. Cualquiera de las dos opciones que tomes incluye un par de buenos besos, de esos que honran el romanticismo.

Tauro

Para ti la confianza no es un juego, es el primer contacto para ir más allá. Tauro, te cuesta muchísimo dejarte llevar con un desconocido, necesitas saber mucho más. Quizás para algunos seas exigente, pero no te interesa cumplir con los caprichos de nadie. Tus besos son de los que prefieren pedir perdón, que permiso. Te encanta sorprender a tu pareja justo en el momento menos esperado.

