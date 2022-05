Mercurio retrógrado: cómo te afecta, según tu signo

Los malentendidos por falta de comunicación pueden ser bastante peligrosos. Aries, si tienes algo que decir, hazlo ahora o calla para siempre. Mercurio retrógrado va a poner a prueba la comunicación que tienes con alguien muy importante para ti. Por momentos, la tensión puede aumentar porque no entiendes muchas cosas, estás buscando más momentos de placer y te fastidia el poco interés que notas últimamente. Asegúrate de hacer las cosas bien, de expresar lo que quieres al detalle e intenta descubrir alguna manera para aliviar cualquier deseo reprimido.

TAURO

Tienes una nueva misión: disfrutar del placer en todas sus versiones y priorizar. Mira Tauro, que nada te pare, tienes que descubrir cosas nuevas y conocer al detalle todos los rincones de tu cuerpo y de tu mente. Mercurio retrógrado te va a permitir experimentar un proceso de autoevaluación personal. Vas a necesitar estar más tiempo a solas de muchas maneras, es hora de ponerte en contacto con lo que te estimula de verdad. Intenta buscar algo que te aporte mucha seguridad y mucho placer, porque te has dedicado mucho a los demás y ahora te toca a ti.

GÉMINIS

Mercurio retrógrado va a sacudir todo tu mundo. Es obvio, Mercurio es tu planeta regente y en tu caso todo va a ser mucho más intenso. Tienes que trabajar duro para conseguir expresar tus sentimientos a la perfección durante este periodo. Es un buen momento para reflexionar y evaluar lo que tienes y lo que necesitas. Ya sabes lo que NO quieres, así que busca lo que desea tu mente. Para aliviar un poco tu cuerpo y tu mente, juega con el placer con tu propia compañía o con la de alguien más. Ya sabes, solo te hace falta un poco de imaginación y un ambiente relajado.

CÁNCER

En tu mente, en tus sueños y en tus momentos de reflexión cuando estás trabajando, estudiando o haciendo cosas, hay alguien. Alguien se coló en tu mente y en tu corazón y no se quiere ir de ahí. No paras de pensar en esa persona y en el placer que sientes cuando te imaginas lo que quieres vivir a su lado. Mercurio retrógrado te va a poner muy sensible, pero tienes que tener cuidado, porque las emociones están a flor de piel y te puedes confundir. Intenta averiguar si lo que sientes es amor, obsesión o un simple flechazo de amor pasajero. Si no tienes pareja, no vivas con presión, que no se acaba el mundo….

LEO

Cuidado con mezclar lo personal con lo laboral, no caigas en ese estrés. Con Mercurio retrógrado los malentendidos están a la orden del día, así que inspira y expira ahora que puedes, porque los asuntos del amor y del placer van a estar calentitos. Tienes que expresar lo que sientes en cada momento sin sentir vergüenza o frustración por no entenderte muy bien. Es normal que a veces no sepas lo que quieres, tienes que conocerte mejor y lo sabes. Ten una cita con tu propia compañía, con tu mente y tu cuerpo e incrementa tu placer con tu imaginación y lo que te apetezca.

VIRGO

El estrés de tu vida en general no te deja tiempo para ti y te mereces un descanso para conectar con tus deseos más profundos. Al final te dedicas a trabajar, estudiar o estar con tu gente y no dedicas mucho tiempo a tu placer. Los asuntos estresantes a veces pueden esperar, así que haz algo para atraer un poco de aventura a tu vida. Puede ser que necesites salir de tu zona de confort para conocerte mejor. Mercurio retrógrado te hará viajar al pasado para rememorar algunos momentos muy íntimos, en el fondo quieres revivir algo parecido…

LIBRA

Haz algo para darle vida a ese cuerpo bonito que tienes y no tengas vergüenza de expresar tus deseos. Mercurio retrógrado llega con fuerza y puede despertar algunos sentimientos que estaban dormidos. Necesitas hacer algo, pero no sabes si es lo correcto o no. Quieres dejarte llevar por tus deseos, pero tienes dudas, no quieres meter la pata o hacer el ridículo. Da igual, Libra, tienes que pensar en ti y en lo que sientes y darte el placer de ser libre. Si reprimes lo que sientes, te arrepentirás después y será peor. No tengas miedo de sumergirte en esa aventura, puede salir muy bien…

ESCORPIO

Cuidado con los viejos amores del pasado que vuelven con un semblante muy sexy, ahora no es un buen momento para comenzar algo que no tienes claro. Si tienes pareja, lo ideal es que prestes atención a lo que te dice en la intimidad, es posible que ahora mantengáis conversaciones muy profundas. Si no tienes pareja, es un buen momento para que despejes tu mente y te liberes de ese estrés con sesiones de mucho placer. Encuentra algo que te reconforte y te haga sentir muy bien, no te avergüences de lo que sea. El deseo y el placer son temas muy importantes para ti…

SAGITARIO

Mercurio retrógrado llega con fuerza y con ganas de cambiar un poco el ritmo de vida que llevas. Deberías repartir mejor tu tiempo, no puedes dedicarte en cuerpo y alma a tu vida laboral y social y olvidarte de tu vida sentimental. Pon en orden tu lista de prioridades y deja que el placer esté en primer lugar. Tu placer individual es muy importante, no puedes dedicarte en cuerpo y alma en satisfacer las necesidades de tu gente y olvidarte de ti. Aprovecha los momentos que tengas libres para volver a conectar contigo misma/o.

CAPRICORNIO

Mercurio retrógrado puede causar algunas confusiones (no para, las confusiones parece que son parte de tu vida ahora mismo) y no quieres más estrés a tu vida. En vez de estrés, quieres placer y quieres tener más momentos de intimidad (ya sea con alguien o a solas). Quieres que tu lado más sexy brille como nunca, estás hasta las narices del drama. Asegúrate de comunicar a la perfección tus deseos y tus preocupaciones, así te puedes ahorrar algún que otro momento de frustración por la falta de comunicación. Deja que tu lado más tierno tome el mando y deja espacio para las aventuras salvajes.

ACUARIO

Este Mercurio retrógrado va a hacer que la comunicación sea un poco tensa. Los malentendidos y las conversaciones tensas estarán presentes, así que no te sorprendas si pasa algo muy impactante. Tienes que tener en cuenta este dato, porque ahora no es un buen momento para echar cosas en cara o para comenzar algo de lo que no estás 100% segura/o. En su lugar, tienes que darte una sesión de mimos para sentirte muy sexy. Tienes que mimarte y respetarte, tomarte tu tiempo y tus momentos de intimidad a solas, contigo misma/o y tus deseos más carnales…

PISCIS

Concéntrate en saber qué es lo que quieres y cómo lo quieres expresar. Mercurio retrógrado va a hacer que la comunicación sea muy fallida, así que prepárate para una temporada de sentimientos y emociones muy locas. En lugar de pensar en cómo puedes dar placer a alguien, piensa en diferentes maneras de darte placer a ti. Así es Piscis, tienes que tener varias citas contigo misma/o durante Mercurio retrógrado, porque tienes que comprenderte y mimarte. Busca lugares cómodos en los que poder reflexionar y estar a solas, el placer individual puede ser igual de potente que el que sientes cuando estás con alguien.