Los signos imbancables: más pesados que mudanza de herrero

Los seres humanos tienen muchas características, algunas son buenas y otras no tanto. Es importante señalar que cada una de ellas definen la forma de ser, de actuar y de pensar, pero también hay que reconocer que muchas acciones se deben puramente a la influencia de los astros. Existe un rasgo que nadie quiere tener y es que ser insoportable no es buen plan para nadie. Todos conocemos a una persona que no podemos soportar, y hay quienes creen que eso es atribuible a algunos signos.