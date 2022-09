El lado que más ocultas, según tu signo del zodíaco

Hay momentos en la vida en los que lo mejor que podés hacer es levantar una barrera, porque no todos merecen tu lado bueno. Los signos del zodiaco han aprendido, de mala manera, que la gente es capaz de mentir y manipular, con tal de conseguir lo que quiere, por eso no confías a la primera, necesitas que sus hechos hablen para dar pasos importantes.

Aries

Cuando estás enamorado tu energía es ardiente, eres el signo que esconde encanto en el alma, realmente te gusta expresar lo que sientes, no eres nada sutil. Si la persona te atrae y además te acelera las emociones, harás todo lo que esté en tus posibilidades para llenar su día de memorias dulces. Sin embargo, es mejor que no esperen que te comportes así con cualquiera.

Tauro

Después de tantos imprevistos, la vida te ha enseñado que ponerte como prioridad, es el más grande acto de generosidad que te puedes dar. El amor propio te ayuda a poner límites y a no impresionarte con alguien que apenas y te ofrece migajas. Esto aplica para todo, amores, amistades, familiares o relaciones laborales. No es que te creas superior, simplemente, eres seguro de ti mismo, así que no vas a fingir lo contrario.

Géminis

Has pasado, por tanto, que lo que menos quieres es sentirte incómodo en una relación, si quieres decir algo que no te agrada, lo haces, da igual si eso es sinónimo de que no van a poder continuar con lo que tienen. Eres un signo demasiado inteligente, te aburren las pláticas superficiales, necesitas absorber el conocimiento del otro. Por ello, te dejas llevar sólo con mentes que también son brillantes.

Cáncer

Tu corazón es inmenso, en él vive la esperanza, las ganas de tener algo bonito y a largo plazo. Eres alguien a quien no le asusta decir lo que siente, tienes muchas ganas de cuidar y ser cuidado también. Si se trata de relaciones quieres que esa persona se convierta en tu refugio, que cuando te vea te demuestre que no hay nada que pensar, porque sus hechos son amor puro.

Leo

Sin duda, la gente suele juzgar antes de conocer tu corazón, pero la verdad es que te da igual, ya no eres de los que pierde el tiempo aclarando tus sentimientos. Te has vuelto muy selectivo, demuestras tu lado generoso sólo con quienes sí te llenan de vida en todos los sentidos. Cuando amas quieres que la otra persona también alcance sus metas y no dudas en ayudar.

Virgo

Es posible que entre tantas actividades te pierdas, porque te gusta que tu agenda esté llena y amas poner a prueba tu capacidad de organización. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengas tiempo para las personas que consideras importantes. Por supuesto, puedes detenerte para poner las cosas en la balanza y brindar tus consejos. No eres de los que cae en el positivismo tóxico, dices las cosas con sinceridad y un toque de amor. Por eso valoran tanto lo que sale de tu boca.

Libra

A menudo, te muestras como un ser indeciso, el que da pasos muy lentos porque no quieres involucrarte con personas que no tienen ni la menor idea de lo que significa la responsabilidad afectiva. Sin embargo, cuando te das cuenta de que el lazo está equilibrado y que no tienes que rogar atención, entonces tu lado intenso aparece. Libra, te conviertes en la adrenalina que esa persona necesita para seguir avanzando.

Escorpio

El papel de villano te queda muy bien para algunas situaciones de la vida, Escorpio, porque te permite ponerle un alto a las personas que sólo quieren lastimarte. Sin embargo, no eres ese celoso y vengativo que quieren creer, simplemente, te da pereza callar bocas. Tú sabes que cuando tocan tus emociones de una manera profunda lo único que puedes ofrecer es compasión. Amas desde la vulnerabilidad y eso es de valientes.

Sagitario

Sagi, es muy divertido tu lado inquieto, el que no tiene miedo de convivir con gente que apenas y conoce. Si te lo propones haces amigos en un abrir y cerrar de ojos, porque tu humor no hace distinciones y tu creatividad rompe con la monotonía. Sin embargo, hay quienes sólo conocen al Sagitario distante, el que siempre anda en su mundo y difícilmente lo hacen cambiar de opinión. Esa es la gente en la que no confías.

Capricornio

El hecho de que comprendas que la vida requiere disciplina, trabajo duro y persistencia, no es sinónimo de que seas aburrido, simplemente, no vas a compartir tu lado amistoso con todo el que quiere sacarte un tema para conversar. Inviertes tu tiempo y tus chistes con aquellos que comparten tu misma vibra. Las personas que conocen tu lado ingenioso las cuentas con los dedos de una sola mano.

Acuario

Sí, amas tu soledad, pero no porque huyas de los lazos personales, es porque ahí puedes ser tú, sin temor a recibir prejuicios ajenos. No te gusta perder el tiempo con aquellos que llenan de oscuridad tus pasos. Te preocupas demasiado por tu salud mental y emocional, sería absurdo permitir que ese tipo de personas entren a tu vida. Sólo aquellos que aprecias conocerán tu lado leal, el que no traiciona por nada del mundo.

Piscis

¿Qué es lo primero que piensan cuando apareces en la mente de las personas? Te ven como el dulce, el intenso, el que se deja llevar hasta un punto ciego por amor, pero eso está muy lejos de la realidad. Por supuesto, que eres empático y también bondadoso, pero es tu lado detallista el que envuelve corazones, prestas atención a todo, porque la persona genuinamente es de tu interés, cuando no es así, todo te es indiferente, Piscis.