Los "reyes del mal humor": ¿cuáles son los 3 signos con peor onda del zodíaco?

En el universo de la astrología, así como existen signos que irradian luz y optimismo, hay otros que parecen llevar su propia nube gris a donde quiera que vayan. No es que sean malas personas, pero su temperamento, su nivel de exigencia o su forma de procesar las frustraciones los ubican en el podio de los que tienen "pocas pulgas".

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A continuación, un desglose de los tres signos que, cuando se levantan con el pie izquierdo, es mejor saludar de lejos.

1. Escorpio: El silencio que aturde

Si hay un signo que sabe manejar la intensidad, es Escorpio. Su "mala onda" no es ruidosa; es subterránea y magnética. Cuando un escorpiano está molesto, no necesita gritar: su mirada gélida y su silencio absoluto pueden cortar el aire.

El motivo: Son sumamente perceptivos y no toleran la mentira ni la superficialidad. Si sienten que alguien no es auténtico, activan su modo "aguijón" y pueden volverse sarcásticos y distantes.

2. Capricornio: La seriedad inquebrantable

A Capricornio se lo suele tildar de malhumorado, pero en realidad es un signo ultra enfocado y realista. Su mala onda surge cuando las cosas no salen según el plan o cuando sienten que los demás están perdiendo el tiempo.

El motivo: Tienen una tolerancia muy baja para la incompetencia y la falta de compromiso. Bajo presión, su pragmatismo se vuelve frialdad, y pueden ser extremadamente críticos, lo que los hace parecer los "eternos enojados" de la oficina o el grupo de amigos.

3. Aries: El volcán en erupción

A diferencia de los anteriores, la mala onda de Aries es una explosión instantánea. Es el signo de fuego por excelencia y su paciencia es, básicamente, inexistente. Si algo los irrita, te lo van a decir (o gritar) en el acto.