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Lo dicen los astros

Los "reyes del mal humor": ¿cuáles son los 3 signos con peor onda del zodíaco?

No es que sean malas personas, pero su temperamento, su nivel de exigencia o su forma de procesar las frustraciones los ubican en el podio de los signos que tienen "pocas pulgas".

Por Mario Godoy
Hay signos que destacan por su mala onda.

Hay signos que destacan por su mala onda.

En el universo de la astrología, así como existen signos que irradian luz y optimismo, hay otros que parecen llevar su propia nube gris a donde quiera que vayan. No es que sean malas personas, pero su temperamento, su nivel de exigencia o su forma de procesar las frustraciones los ubican en el podio de los que tienen "pocas pulgas".

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A continuación, un desglose de los tres signos que, cuando se levantan con el pie izquierdo, es mejor saludar de lejos.

1. Escorpio: El silencio que aturde

Si hay un signo que sabe manejar la intensidad, es Escorpio. Su "mala onda" no es ruidosa; es subterránea y magnética. Cuando un escorpiano está molesto, no necesita gritar: su mirada gélida y su silencio absoluto pueden cortar el aire.

  • El motivo: Son sumamente perceptivos y no toleran la mentira ni la superficialidad. Si sienten que alguien no es auténtico, activan su modo "aguijón" y pueden volverse sarcásticos y distantes.

2. Capricornio: La seriedad inquebrantable

A Capricornio se lo suele tildar de malhumorado, pero en realidad es un signo ultra enfocado y realista. Su mala onda surge cuando las cosas no salen según el plan o cuando sienten que los demás están perdiendo el tiempo.

  • El motivo: Tienen una tolerancia muy baja para la incompetencia y la falta de compromiso. Bajo presión, su pragmatismo se vuelve frialdad, y pueden ser extremadamente críticos, lo que los hace parecer los "eternos enojados" de la oficina o el grupo de amigos.

3. Aries: El volcán en erupción

A diferencia de los anteriores, la mala onda de Aries es una explosión instantánea. Es el signo de fuego por excelencia y su paciencia es, básicamente, inexistente. Si algo los irrita, te lo van a decir (o gritar) en el acto.

  • El motivo: La impulsividad. Aries no sabe filtrar sus emociones cuando está frustrado. Lo bueno es que, así como el estallido llega rápido, también se les pasa pronto. El problema es el "tendal" que dejan mientras dura el arrebato.

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