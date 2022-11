Horóscopo: según tu signo, este es tu rasgo más criticado

A unos signos les encanta estar cerca del drama, a otros les encanta la soledad y así, todos somos diferentes. Si quieres saber cuál es tu rasgo más criticado según tu signo del zodiaco, sigue leyendo:

ARIES

Sea como sea, todo el mundo termina hablando mal de tus impulsos o de ese amor que sientes hacia el riesgo. Lo critican porque temen esa parte de ti, o porque no entienden cómo puedes llegar al éxito siendo una persona tan arriesgada. Eres una persona muy impulsiva, claro que sí, pero también eres una persona muy responsable y consciente de las consecuencias que pueden tener tus actos y la verdad es que sientes mucho orgullo de ser así. Nunca dejarás de arriesgar y menos aún por lo que puedan decir los demás.

TAURO

¿Cuál es tu rasgo más criticado? Es obvio: tu terquedad. La gente no supera que seas el signo más terco del zodiaco y tampoco entienden que esta cualidad es la que te hace ganar en muchas ocasiones de tu vida. Es cierto que para ti es una virtud que a la vez puede ser un defecto, pero es tu sello de identidad. Cuando se te mete algo en la cabeza, no paras hasta que lo consigues. Cuando de verdad piensas mucho en algo, sí o sí consigues que se haga realidad. También sabes rectificar cuando te equivocas, pero eres firme en tus decisiones.

GÉMINIS

¿La verdad? Te entristece bastante que la gente confunda tu dualidad con la falsedad, porque no eres una persona falsa. Eso es una realidad, no eres una persona falsa porque no sabes disimular y al final en tu cara se refleja todo lo que sientes de verdad. Tan claro como el agua, es en serio, puedes cambiar de opinión o de discurso mil veces, pero lo que sientes lo dices y punto. La gente critica tu dualidad porque tú sí que eres valiente de mostrar todas tus versiones, pero ¿y los demás por qué no lo hacen? Casi todo el mundo tiene dos caras y tú lo sabes…

CÁNCER

Te han llegado a apodar como “el dramas del zodiaco” y te toca bastante las narices ese apodo, la verdad. No entiendes cómo la gente puede tomar la sensibilidad como si fuera un rasgo negativo. En realidad es una cualidad maravillosa que te diferencia de todo el mundo. Tú sí puedes decir con orgullo y con la cabeza muy alta que sabes conectar con las personas y sus emociones. Es normal que a veces sientas miedo de abrir tu corazón, Cáncer, pero por favor, no cierres la puerta de tu sensibilidad al mundo porque es algo maravilloso.

LEO

Dicen que eres una persona egoísta y egocéntrica que solo miras por ti y que piensas que eres el ombligo del mundo. ¿Te fastidian este tipo de afirmaciones? Pues sí, porque es muy injusto para ti y es mentira. Decir esto de ti es muy rastrero porque es una crítica fácil e infantil. ¿Te llegan a condicionar este tipo de críticas? No. Aunque algunas veces te ha afectado un poco, enseguida has cambiado el chip porque eres líder de tu vida y porque tu intensidad no te permite caer por este tipo de críticas. Quien te envidia, en realidad es porque te admira.

VIRGO

Tu lado perfeccionista es el más criticado, Virgo, pero también es el más envidiado aunque te cueste creerlo. Eres una máquina cuando se trata de resolver dudas, problemas o cuando tienes que trabajar en algo nuevo. Pero ese afán por el perfeccionismo te agota bastante porque no puedes dejar algo a medias y tampoco puedes delegar a los demás algo que sientes que es tu responsabilidad. Eres capaz de trabajar por encima de lo que te pertenece solo para tener asegurado que todo va a salir como quieres que salga. Es un don que a la vez puede ser tu perdición, pero es tuyo y de nadie más.

LIBRA

La eterna indecisión con la que siempre peleas es bastante popular y lo sabes. Es muy fuerte porque cuando dices que eres Libra, enseguida la gente dice “uff, seguro que dudas hasta para comprar el pan” y a veces te hace gracias pero otras veces te cansa demasiado ese comentario. Si, eres una persona indecisa, ¿y qué hay de malo en ser así?. Para ti es más sencillo dudar y pensar en las miles de opciones que tienes, a arriesgar y tomar una decisión equivocada. Te gusta dudar porque te gusta analizar todo lo que tienes en tu vida.

ESCORPIO

En tu caso no hay un solo rasgo, de ti se dice que eres el signo más malo del zodiaco y eso te produce rabia y risa a partes iguales. Te pintan como el malvado, el diablo y el tóxico y ¿quieres saber por qué? Porque te temen y muchos de ellos te envidian. La gente critica mucho tu carácter y esa fuerza tan intensa que transmites en todos y cada uno de tus pasos porque les intimidas mucho. Te critican porque es la opción fácil, toda esa gente sabe perfectamente que jamás te podrán superar o eclipsar. Siente mucho orgullo de ser el escorpión del zodiaco.

SAGITARIO

Parece ser que a la gente le molesta mucho que seas una persona aventurera y un poco dispersa en algunas ocasiones. Te exigen un poco más de control y de organización, pero para ti eso es como si te pusieran unas cadenas de hierro que pesan toneladas. Eres una persona muy inquieta y jamás podrás llegar a imaginarte la vida sin emoción, sin locuras y sin metas divertidas. Eres muy consciente de que a veces la has cagado por ser una persona impulsiva, claro que sí, pero eso es lo que te da la vida y lo que te gusta de verdad.

CAPRICORNIO

Te duele mucho que digan que no tienes sentimientos porque eres una persona calculadora y fría. Capricornio, te gustaría gritar a los cuatro vientos que todo eso es mentira, pero eres un signo de tierra muy inteligente que no va a cambiar por unas cuantas críticas. Si no exteriorizas tus sentimientos como lo hacen los demás, es por algo. Eso muestra que no eres alguien influenciable y que eres muy fiel a tu esencia. Quien de verdad te conoce sabe lo cálido que es tu corazón y también sabe que solo reprimes tus emociones por pura supervivencia.

ACUARIO

Te sorprende lo que dicen de ti, porque no es verdad y no sabes por qué te ven de esa manera. Que la gente diga que eres una persona fría e insensible te duele bastante porque no eres así. Eres real, una persona auténtica y muy libre que no copia actitudes ni eres como los demás, pero no eres un roca fría sin corazón. Es más, te sorprende que te digan eso de ti cuando tú eres el signo más decidido a cuidar de los derechos de los demás. Que no saques tu lado mimoso no significa que no lo tengas, porque lo tienes y es el más auténtico de todos.

PISCIS

El dramatismo. Ese es tu rasgo más criticado. La verdad es que no entiendes muy bien el por qué. Sabes que no puedes vivir sin el drama, es cierto, pero te toca bastante las narices que te ataquen y te critiquen de esa manera porque tu vida no es un circo constante del que poder opinar. Tú al menos hablas de todo lo que te pasa, lo bueno y lo malo y no escondes nada. No haces como hacen algunos de tus amigos, fingir y decir que todo está bien cuando no es así.Te critican por ser un dramas, pero en el fondo quieren un poco de tu vida…