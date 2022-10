Punto débil de los signos: qué los hace enfurecer a cada uno

Aries

Este es el primer signo de zodiaco. Es un signo de fuego y esta regido por el planeta Marte. Las personas de Aries, como buen signo de fuego, son muy pasionales, y al enojarse no pueden controlar sus propias palabras y dicen todo lo que están pensando, sin filtro. Lo que los lleva muchas veces a herir a la otra persona. Lo que más hace enojar a Aries es que atiendan antes a una persona que llego después que él.

Tauro

Este signo de tierra, regido por el planeta Venus es testarudo y le cuesta dar la razón cuando esta equivocado. Cuando Tauro reacciona con indiferencia al enojo, no lo exterioriza, solo ignora a la persona con la que esta enojado. Lo que más le molesta a este signo es que lo corrijan.

Géminis

Regido por Saturno, este signo de aire representa la inteligencia y la comunicación. Es el signo más cambiante, pero también el más alegre, por eso es difícil verlos enojados. Prefieren arreglar sus problemas de manera calmada y siempre apelando al diálogo. Lo que no quiere decir que Géminis no se enojen. Cuando lo hacen son muy hirientes y no se guardan nada, incluso pueden ser un poco rencorosos, sobre todo si les mienten o les fallan a sus palabras.

Cáncer

Agua es el elemento de este signo y esta regido por la Luna. Son personas muy sensibles e intuitivas. No les gusta entrar en discusiones, sobre todo porque no les gusta herir a la otra persona. Lo que puede hacer enojar a alguien de Cáncer es que opinen sobre su vida.

Leo

Regido por el Sol, este signo de fuego es el mas dominante del zodiaco. Suelen ser orgullosos, pero cuentan con sentido común. Lo que molesta a Leo es ser ignorados o que sus opiniones no sean tenidas en cuenta. Pero, lo que los enoja es que le digan que tienen que hacer cuando ya lo saben.

Virgo

Un signo de tierra, regido por Mercurio que no admite el error, son exigentes, perfeccionistas y un poco nerviosos. Si bien no se enojan con facilidad, cuando lo hacen son agresivos e hirientes. A la vez, Virgo sabe reconocer sus errores y pedir perdón. Lo que más enoja a Virgo es que desordenen algo que ya había ordenado.

Libra

El séptimo signo, regido por Venus, simboliza el equilibrio y la armonía. Es que el que menos se enoja, y en caso de enojarse, soy diplomáticos y mantienen las formas. Si bien no hay una situación puntual que haga enojar a Libra, pueden explotar de la nada porque no exteriorizan esta emoción con frecuencia.

Escorpio

Plutón y Marte rigen a este signo de agua, que simboliza la destrucción y el renacimiento. Manejan bien las situaciones de enojo, tiene mucho autocontrol. Pero, cuando se enojan son muy rencorosos y recuerdan viejas peleas detalle por detalle. Lo que más enfada a Escorpio es que les hagan pasar un mal momento a sus familiares.

Capricornio

Es uno de los signo más constante. Su elemento es la tierra y su planeta Saturno. Capricornio se molestan con facilidad, pero lo procesan por dentro, en general no demuestran su enojo. Saben controlar sus emociones, pero no les digas lo que tiene que hacer, lo detestan. Lo que más los enfada es que los llamen y persigan todo el tiempo.

Piscis

El último signo del zodiaco. Este signo de agua regido por Júpiter es muy sensible y dramático, aunque prefiere evitar los conflictos. Lo que más le molesta a Piscis es que hieran sus sentimientos. Aunque en general es difícil verlos enojados por su carácter tranquilo y reservado.

Fuente: La Voz del Interior