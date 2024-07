Horóscopo de hoy, sábado 6 de julio: Tauro abrí tu corazón, Acuario pensá en tu futuro profesional

No siempre es aconsejable dejarse llevar por la corriente porque a veces te arrastra hacia lugares que no desearías, Aries. Es mejor remar a diario en la dirección que te interesa y llegado el momento ya dejarás que todo fluya. Estás hoy cerca del punto que querías alcanzar pero todavía te falta el último tramo y parece que has decidido dejarte llevar. Es ahora precisamente cuando has de hacer más esfuerzo, el sprint final. Estás a un paso de conseguir tu objetivo, Aries, no abandones ahora. En el ámbito sentimental te encuentras en muy buen momento, pero no fuerces la situación para llegar cuanto antes a lo que estás deseando a diario. Tenéis que llegar a una meta en común y debéis hacerlo juntos. Este fin de semana se prepara inolvidable. Hoy en especial será un gran día.

Tauro

Levanta el ánimo, Tauro, y sal hoy a la calle dispuesta a comerte el mundo. No te dejes arrastrar por la nostalgia de cosas pasadas. Hay ciertas cosas de tu vida que no has de retener porque a diario te llenan de negatividad. En cambio, estás rechazando opciones de pasarlo bien junto a gente que quieres. Recapacita y hoy muéstrate dispuesta a disfrutar de todo lo que te ofrece el presente. Déjate querer a diario por la gente que te rodea, Tauro. En el amor, quizá te hace sentir incómoda que esta persona que estás conociendo muestre su necesidad de estar en constante contacto contigo, llamándote o intercambiando mensajes. A veces tanta muestras de amor te agobian. Hoy piensa en como te has sentido en los momentos de soledad, porque seguro que mucho peor. Disfruta de este momento.

Géminis

Esta mañana podrías estar especialmente sensible, Géminis, la razón es porque no te gusta nada que pasen los años. Seguramente no es para tanto, pero hoy es probable que tengas la sensación de que el paso del tiempo es devastador. Te has olvidado todo lo que te proporciona a diario la experiencia que sólo se consigue con esto precisamente. Recuerdos maravillosos, amores de los más variados estilos, bellos recuerdos y mucha sabiduría que ahora te a compaña a diario. Además tienes un futuro prometedor, pero hoy es tiempo de relajarte y dejar por un par de días los problemas aparcados. En el tema sentimental, Géminis, te has estado tomando las cosas con demasiada calma y ahora estás notando un cierto alejamiento de tu pareja. Él cree que tú no tienes interés. Si no es así, ve corriendo a contárselo, quizá entienda tus razones.

Cáncer

Las cuentas no salen, Cáncer, y esto te genera mucho estrés a diario. Busca hoy nuevas soluciones a tu problema. Pon a prueba tu imaginación y verás como logras salir de este bache. Sobre todo no tires la toalla ni te desesperes porque nada de esto te dará la solución. Hoy también tendrás que lidiar con una noticia que te llegará inesperadamente y que afecta a ciertas personas que quieres. Si tienes la solución para ellas, no dudes en colaborar a resolver el tema. A nivel sentimental, tu buen carácter te hace parecer algo débil, condescendiente Cáncer, y es por eso que todos se creen con derecho a opinar y darte consejos. No lo permitas y menos de personas que no te conocen en profundidad. Sabes muy bien lo que quieres y lo que te conviene a diario, no les dejes inmiscuir en tu intimidad.

Leo

Lo que mas necesitas en estos momentos, Leo, es hacer algunos cambios en tu vida porque quizá estés cometiendo a diario algunos errores que te van a pasar factura más adelante. Si hoy ves que algo que esperabas con ilusión se tuerce, puedes pensar en hacer las cosas de otro modo. Pero hazlas a tu manera, después de reflexionar. No aceptes cualquier consejo, Leo, primero analízalo y actúa según tu criterio, Ahora te conviene tomar tus propias decisiones y atreverte a buscar nuevos caminos a diario. En el amor, hoy tendrás de nuevo la oportunidad de conocer a alguien que puede ser muy especial. Has rechazado ya varias propuestas de tus amigos para salir. Si hoy te lo ofrecen de nuevo, acepta. Vive tu vida con respeto pero sin esos temores que te frenan a la hora de decidir.

Virgo

Buen día hoy para una salida al aire libre con tus amigos, Virgo. Es probable que te llegue una propuesta para participar en algo de este tipo. Necesitan tu cooperación a diario y quizá también tus dotes de liderazgo. Tendrás que arrimar el hombro, quizá preparar una paella o hacer una barbacoa, pero te lo pasarás muy bien. Aunque te dejen llevar la iniciativa, no te pongas en plan estrella. Respeta a diario las ideas y la forma de hacer las cosas de los demás. En el terreno sentimental, si tienes ahora una buena relación con tu pareja, aprovecha hoy para empezar a plantearos alcanzar este objetivo común que lleváis en mente desde hace tiempo, Virgo. Alguien de tu entorno te hará una recomendación sobre ciertas infusiones que beneficiarán tu salud y te proporcionarán bienestar. Te pueden resultar muy útiles para combatir el estrés.

Libra

Te espera hoy una jornada de intensa relación social, Libra, puede incluso que con algunos compañeros de trabajo con los que convives a diario. Si sales con ellos o realizáis alguna actividad deportiva conjuntamente vuestros lazos se verán fortalecidos y todo derivará en una situación muy positiva. Es bueno contar con ese apoyo porque te ayudará a lograr lo que te has propuesto en la vida. Te darás cuenta hoy también de que no tienes que escuchar tanto lo que te dicen otras personas y hacer más caso a tu voz interior. En el terreno sentimental, será un buen día para ti si estás en pareja, Libra. Necesitáis tiempo e intimidad. Las obligaciones de ambos os han tenido un poco alejados y ahora es necesario pasar juntos el mayor tiempo posible para recuperar lo atrasado. Buen día para tomar decisiones de futuro.

Escorpio

Te cuesta mucho reprimir lo que sientes, Escorpio. A diario estás dispuesta a dar tu opinión y cuando no estás de acuerdo con algo prácticamente es imposible que no acabes diciéndolo. Esto a veces te perjudica pero cuando estás mostrando tu descontento ante alguna injusticia, es algo positivo. Hoy puedes encontrarte en una de estas situaciones y quizá te veas envuelta en un conflicto te intereses, pero estás obrando en consecuencia y a la larga te resultará beneficioso. Deberías elegir mejor a la gente de la que te rodeas a diario, Escorpio, porque alguna de estas personas no te aporta nada de interés y siempre intenta desmoralizarte. Aleja a la gente así de tu vida. En el amor, hoy es posible que alguien que te interesa mucho te haga un desaire. Esta persona no es compatible contigo, convéncete ya.

Sagitario

Hoy te has levantado con muchos ánimos y con energía para comerte el mundo, Sagitario. Sin embargo no es éste un buen momento para correr riesgos ni según qué tipo de aventura. Es mejor que hoy te tomes las cosas con calma y que te concentres en tareas que son absolutamente necesarias en tu hogar o relacionadas con los tuyos. También dedícate a diario a mejorar tu relación de pareja, que puede estar pasando una crisis aunque tú creas que todo funciona de maravilla. Si eres de las Sagitario que a diario te sientes decepcionada por el comportamiento raro de la persona que estás conociendo, piensa que la inseguridad a veces provoca que la gente actúe de forma extraña. Dale un poco más de tiempo y verás si es algo puntual o forma parte de su forma de ser.

Capricornio

Podrías haberte encumbrado o tenerlo a un tiro de piedra, Capricornio, pero parece que te asusta avanzar en la vida. A diario dudas sobre tu talento y tu capacidad, cuando en realidad superas a la media. Además, gozas de buena reputación profesional. Piénsalo bien hoy para que a la vuelta de vacaciones o del fin de semana tengas ya claro que has de lanzarte. Hazlo y verás lo bien que te sientes. Si tienes en mente un proyecto que no has podido llevar a cabo por falta de financiación, hoy es el día para pensar cómo hacerlo. Si lo pones en marcha de inmediato tendrá mucha salida. También parece que tu relación se ha estancado un poco, Capricornio. Pero quizá eres tú quien está perdiendo ilusión a diario. Pregúntate si tu pareja te sigue llenando como antes y si no es así no le entretengas más.

Acuario

No siempre la gente es agradecida cuando haces algo por ellos, Acuario, pero esto deberías tenerlo ya asumido. Además, tampoco has de hacer las cosas a diario para que te las agradezcan sino para sentirte mejor contigo misma. Quizá ya te has hecho todas estas reflexiones pero a veces te dejas abatir si no consigues esa relación armónica con el mundo que te rodea y que tú has idealizado un poco. Hoy alguien te pedirá un favor, Acuario. Hazlo si está en tu mano porque quizá antes de lo que imaginas tengas que pedirlo tú. Te conviene dedicar a diario unas cuantas horas a pensar sobre esto y sobre tu futuro profesional. Tienes mucha visión de futuro y sabrás calibrar si ese negocio que te han ofrecido puede dar buen resultado. Valora bien hoy los riesgos.

Piscis

No tengas tanta prisa a diario, Piscis, porque aunque quieras alcanzar cualquier cosa rápidamente, no suele ser buena y menos en el terreno sentimental. Pretendes quizá adquirir un compromiso, subir de nivel en tu relación y parece que tu chico no está mucho por la labor. Esto te genera ansiedad y buscas respuestas inmediatas. Con tanta presión a diario lo que puedes conseguir es que se aleje, así que hoy procura controlarte. Si las cosas no avanzan como tú desearías, ten un poco de paciencia, sé positiva y no dejes de intentarlo ni de soñar. Pocas veces las cosas llegan de repente, como cuando se produce un flechazo, lo habitual es progresar poco a poco, Piscis. Pero recuerda que las mejores relaciones, las más sólidas y duraderas, son las que pasan por muchas etapas antes de llegar a un compromiso formal.

