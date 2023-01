Horóscopo: el ranking de los signos que morirían por amor

Hay signos que son súper románticos y otros que son fríos como el hielo, hay signos que parece que morirían por ti y otros que preferirían morir solos. Hay signos que te dicen que lo eres todo, pero a la hora de la verdad te demuestran que no eres nada, y también están los que parece que no les importa nada, pero cuando de verdad te necesitan están ahí para ti. Mirá lo que dice tu horóscopo.

Cáncer es conocido por ser uno de los signos más emocionales y más románticos de todo el Zodiaco, era obvio que iba a estar en una de las primeras posiciones. No es que a Cáncer le de miedo la soledad, si no que a veces es demasiado dependiendo de los demás. Le ENCANTA enamorarse, es más, no concibe un futuro y una vida sin pareja. Cuando piensa en sus planes de futuro, se visualiza siendo feliz con su pareja y con su familia. Le encanta la idea de encontrar a una persona con quién poder compartir todo lo que le queda por vivir.

Mucha gente puede pensar que convivir con Cáncer puede llegar a ser demasiado “asfixiante” o agobiante, pero para nada es así. Es más, convivir con Cáncer puede llegar a ser una maravilla porque es de esas personas que lo da todo para ayudar a su gente. No hay duda de que sus prioridades son su pareja y su familia. Por eso mismo, Cáncer está en el número uno de los signos que podrían morir por amor, ya sea por el amor a su pareja o por el amor a sus seres más queridos.

Tauro

Aunque normalmente veamos a Tauro como un signo muy terco y obstinado, no tiene nada que ver con cómo es realmente su interior. Tiene un lado muy suave y muy tierno, a veces incluso demasiado. La gente piensa que es una persona muy egoísta que solo mira para él mismo, pero nada que ver, al contrario, Tauro es muy generoso, sobre todo con las personas a las que ama. A Tauro le encanta la seguridad que le aporta estar enamorado y en una relación.

Le hace sentirse protegido, sin miedo y seguro de sí mismo. Además, no le tiene ningún miedo a comprometerse. Es de esas personas que ama y respeta el compromiso por encima de cualquier cosa. Siempre está pensando en su futuro y si está enamorado, es muy importante que esa persona esté también en su futuro. El compromiso también le hace sentirse seguro. Es cierto que Tauro no es una persona muy dependiente, al contrario, es de esos que no necesita a nadie para ser feliz. Pero cuando se enamora de verdad, todo su mundo cambia. Es mucho más de lo que parece…

Piscis

Piscis, junto a Cáncer, es uno de los signos más románticos y emocionales del Zodiaco. Eso es algo que no podemos negar ni ahora ni nunca. Es demasiado soñador e idealista y en su mente tiene una idea de cómo quiere que sea su vida perfecta y ahí entra estar felizmente enamorado y tener una relación sana con su pareja perfecta. Quiere que su vida esté lo más cerca posible de esa idea. Quizás las películas de Disney y las comedias románticas han hecho demasiado daño, pero Piscis desearía que su futuro fuese así…

Le encantaría vivir enamorado durante toda su vida de la persona adecuada, le encantaría vivir en una nube llena de pétalos de rosa y de mucha purpurina. Es capaz de hacer cualquier cosa para que esto suceda, CUALQUIER cosa. Por amor es capaz de hacer cualquier cosa, porque además de ser romántico, es muy amable y muy generoso. Por los suyos, es capaz de hacer cualquier cosa, en serio. Por amor Piscis hace lo que haga falta.

Libra

De los signos de aire, Libra sin duda alguna es el más romántico. Obviamente, no es tan romántico como Cáncer, pero también tiene sus momentos de amor máximo. El romanticismo de Libra no es algo pegajoso o que agobie a los demás, su amor es muy más respetuoso. Su deseo por encontrar el equilibrio y la armonía en su vida es algo que no nos sorprenderá a nadie. Y dentro de esa armonía, está también encontrar a una persona con la que poder compartir su vida.

Es cierto que al principio Libra es una persona muy reservada, incluso a veces puede llegar a parecer que es ‘anti-amor’ y que todo el mundo le cae mal, pero en el fondo, es todo lo contrario. A Libra le encantaría enamorarse de alguien que le ayudase a tener ese equilibrio que tanto necesita. Una persona que esté ahí cuando necesite pero que también le dé su espacio y su tiempo. Aunque odie los conflictos y los dramas, es de los que daría lo que fuera para encontrar a su alma gemela y de los que lucharía para que su relación durará lo máximo posible. A Libra no le importaría morir solo, pero prefiere morir por amor.

Aries

Es cierto que Aries es conocido como el seductor y el coqueto del Zodiaco. Aunque le guste estar mucho de flor en flor, luego en el fondo le cuesta mucho llegar a enamorarse de verdad. Pero eso no significa que odie el amor real y que no quiera estar enamorado, simplemente que necesita acción constante en su vida porque si no se aburre rápidamente. Pero cuando llega a enamorarse de verdad, se convierte en una persona súper apasionada e intensa. Cuando Aries se enamora de verdad, es capaz que diga que moriría por su pareja.

El único problema es que su opinión puede cambiar en una semana o en un par de días. No es que Aries sea un signo cambiante, pero si ve que se aburre y que no hay nada nuevo en la relación, se aburre y lentamente se va. Le encanta la idea de enamorarse de alguien que quiere explorar la vida con él/ella y que desea embarcarse en nuevas aventuras. Para morir de amor, Aries solamente necesita encontrar a alguien con quién no se aburra.