El ranking de los 3 signos del zodíaco con los peores defectos

Sin dudas conocer los defectos de las personas te puede ayudar a entender un poco más quién quieres que esté a tu lado en la vida y quien no. Así que te traemos un ranking con los 3 signos del zodíaco que tienen los peores defectos, y creeme que pueden ser muy hirientes.

Este ranking está formado por los siguientes signos:

mala2.jpg El ranking de los signos con los peores defectos.

1- Escorpio

De las personas que integran este signo se dice que su lengua es un arma letal. Cuando atacan lo hacen sin piedad. Son amigos sinceros, fieles, y lo dan todo, pero ellos no toleran la traición.

Son de quienes pueden destruir al resto con solo una palabra o comentario hiriente o insensible. Es la manera que tienen de reaccionar y suelen ser muy exagerados si se sienten provocados aunque no haya causa. Se vuelven irónicos y lo peor siempre sucede en el momento menos pensado en una discusión entre amigos o pareja, porque son de los que sacan algo del pasado y abren las viejas heridas. Es alguien imprevisible, cuando menos lo esperes, sacará un comentario hiriente.

2- Virgo

Son personas muy cuidadosas y especiales, por eso vuelcan tantas expectativas en quienes los rodean. Si consideran que algo está mal hecho no se quedan callados y lo expresan. Tienen una actitud crítica y si es constante suele causar malestar.

No tienen mala intención pero el resultado muchas veces causa desastres, porque hacen que la otra persona siempre esté expectante a la opinión crítica de ese Virgo si encuentra algún defecto.

3- Sagitario

El problema de estas personas radica en que no saben distinguir entre “ser sincero o franco” y ser “insensible, inoportuno y maleducado”. Muchos sagitarianos dicen lo que piensan al toque y son los típicos que se expresan con frases como "digo las cosas como son y al que no le guste ese es su problema”.

Muchos de los que rodean a un sagitariano no están dispuestos a escuchar lo que ellos consideran verdades. Y por más que sea evidente una verdad no hay necesidad de expresar todo sin filtro. Estas personas no toleran las mentiras ni el engaño y si eso pasa, seguro serán de terror a la hora de expresar su dolor.