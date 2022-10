Signos: el ranking de los más flojitos para trabajar

En una nueva nota de astrología te vamos a contar cuáles de los 12 signos son los 3 más flojos a la hora de trabajar . Sí, en este ranking te diremos cuáles son aquellas personas que no se llevan con horarios, jefes y compromisos estrictos.

Es bueno que estés al tanto de quiénes son, sobre todo si estás pensando en algún trabajo en conjunto, o proyecto a futuro. Con ellos tendrás que rabiar con el típico llamado o mensaje para que no lleguen tarde, o hacerles recordar las tareas asignadas. No lo hacen de malo, pero según la astrología de una persona así no saldrá el empleado del mes.