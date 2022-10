Cita con Cupido: los 3 signos que tienen más suerte en el AMOR

Horóscopo No les viene una bien: cuáles son los signos más conflictivos

Sin embargo, es posible que no nos detengamos allí cuando se trata de decir verdades. Durante el Sol en trígono a Saturno, queremos que se sepa algo sobre nosotros, un secreto que se debe revelar , o una verdad que nuestros socios deben conocer.

Saturno nos pone en contacto con nuestros sentimientos de manera que nos permite saber lo que podemos y no podemos hacer. Saturno, el planeta de la restricción y la limitación, se da a conocer hoy a los amantes que no desean esconderse detrás de falsedades; este es el día en que algunos de nosotros lo contamos todo... y sí, eso es arriesgado y angustioso.

La parte buena es que la honestidad es realmente la mejor política y nos va a funcionar de manera asombrosa en este día.

Tenemos que confiar en la persona a la que vamos a contar nuestro mayor secreto , y porque lo hacemos, también podemos saber que honrará nuestra verdad, nuestro secreto y nuestra realidad al aceptarnos como somos.

El sol en trígono con Saturno nos permite saber que no tenemos que ser nadie más que nosotros mismos y que podemos confiar en que nuestros compañeros apreciarán quiénes somos, tal como somos.

No estabas realmente seguro de si deberías 'dejar que el gato salga de la bolsa' por así decirlo, pero parece que estás empezando a sentirte muy cómodo con la persona con la que estás ahora, así que ¿por qué no dejar que entre en tu ¿pequeño secreto?

El 11 de octubre de 2022 trae suerte a tu vida amorosa, en la medida en que sabes que puede ser difícil llevarte bien contigo, pero también estás dispuesto a intentarlo, e intentarlo, para ti, significa revelar quién eres realmente a los demás. persona con la que estás. Esto es arriesgado, ya que eres un completo bicho raro, pero bueno, ¿quién no lo es?

Aún así, te conoces a ti mismo mejor que nadie y sabes que tus peculiaridades pueden ser desagradables a veces. Durante el trígono del sol con Saturno, te sentirás bastante cómodo con tus peculiaridades y necesidades, pero ¿lo es la persona con la que estás? Es hora de averiguarlo, Géminis. Lo más probable es que estén tan interesados ??en ti como pensaste que podrían estarlo, entonces, ¿por qué no ser tú mismo con ellos, totalmente?

Leo

Vienes con reglas. Tu pareja conoce tus reglas y las acepta. Durante el Sol en trígono con Saturno, esas reglas se sienten aún más importantes para ti que nunca, ya que tienden a definir quién eres. Te apegas a tu propio conjunto de principios y funcionan para ti, y estás empezando a ver que todo está bien con tu pareja romántica.

Realmente no tienen ningún problema con su idea de control y, en cierto modo, también les facilita la vida. Debido a que eres tan estructurado y 'apretado', presentas una situación a tu pareja que dice: "tómame como soy o házmelo saber ahora para que pueda alejarme".

Lo que no esperabas de esta persona es su total dedicación a ti y a tus formas . Parece que al ser únicamente tú, has atraído hacia ti a la pareja perfecta; aquel que te acepta como eres y no pide nada más.

Sagitario

La honestidad es la única política para ti, sea la mejor o la peor, y lo demuestras a diario cuando se trata de tu vida amorosa y de tu relación. Aprendiste hace mucho tiempo a dejar que la persona entre en tu mundo, en lugar de hacer que adivine. No quiere correr el riesgo de ver lo que la deshonestidad le hace a una relación y, por lo tanto, dice la verdad sin rodeos, sin importar las consecuencias.

Durante este tránsito, el sol en trígono a Saturno, te mantendrás firme en este día y te alegrará saber que tu pareja nunca esperó nada menos que eso de ti. De hecho, por primera vez en su vida, se sentirá honrado y respetado simplemente por ser fiel a sí mismo.

Hoy es un día de suerte en el amor para ti, Sagitario, porque tus reglas y normas son efectivamente respetadas por la persona con la que te relacionas sentimentalmente.

Fuente: Terra Chile