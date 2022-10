Cero paz: éste es el signo del zodíaco más conflictivo

Horóscopo No les viene una bien: cuáles son los signos más conflictivos

Las personas conflictivas son aquellas que sin dudas no pueden vivir en paz. Siempre están en constante pelea o disgusto, e incluso se alteran fácilmente, haciendo que todo a su alrededor se ponga nervioso y con "los pelos de punta".

panella2.jpg Cuál es el signo más conflictivo.

Aries ocupa el primer lugar del podio de los signos más conflictivos. Ellos son los más problemáticos por el modo autoritario que tienen de hacer las cosas. Y te dirán lo que debes hacer con el mismo modo. Ojo, no buscan peleas o discusiones, si no que son tranquilos. Pero no los provoques y si eso pasa, se defenderán con inteligencia. Además siempre darán vuelta los conflictos para salir victoriosos.

En segunda medida podemos encontrar a Cáncer, ya que si bien es uno de los más correctos del zodíaco en cuestiones de rutina, solo bastará que alguien le diga algo que a ellos les moleste para que saquen a relucir su lado más conflictivo. Les gusta llevar una vida pacífica, pero si se "les cruzó el cable" armarán los escándalos más grandes que se te ocurran.

(Con información de Los Andes)