¿Cuáles son los signos que más tardan en perdonar?

Una de las emociones más difíciles de transitar para el ser humano es el enojo y si en medio aparece la posibilidad de perdonar o no a alguien más movilizadora se puede poner la cuestión que nos afectó. Según el horóscopo hay signos del zodíaco que tardan muchísimo tiempo en poder perdonar a las personas que los afectaron o que directamente no pueden hacerlo, porque nunca se olvidan.

Tauro

Tres reencarnaciones. Acéptalo, tendrías que pasar por tres vidas para perdonar a alguien que te traicionó. No importan todos los intentos que hagan, será totalmente complicado recuperar tu confianza, ya que tu orgullo no te lo permitiría. Si se trata de una discusión leve, de todas maneras necesitarás de tiempo para perdonar. Será mejor que no te presionen en el proceso.PUBLICIDAD

Cáncer

La vida entera. Simplemente no podes olvidar, ni tampoco queres. Si alguien rompe tu confianza, no querrás volver a verlo nunca más y buscarás reflexionar en soledad. Definitivamente, todo pasará y las cosas volverán a la normalidad, pero no será fácil que borres ese recuerdo de tu memoria.

Virgo

Décadas. No olvidas, ese es el problema. Es probable que quieras perdonar y seguir adelante, pero no olvidarás a alguien que te hizo daño. Lo bueno de esto es que realmente será muy difícil para vos que cometas los mismos errores, ya que todo queda en tu memoria.

Escorpio

¿Qué es perdonar? Ni perdonas, ni olvidas. Así que si alguien rompe tu confianza deberá alejarse completamente de tu vida, ya que no tiene ni una pizca de oportunidad para recuperarte. Además, puede que la venganza quiera apoderarse de vos algunas veces, tené cuidado.

FUENTE: TodoJujuy