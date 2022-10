Chau compromiso: 4 signos que cortarán con su pareja

Estos dos trabajan juntos para permitirle formular un plan no solo para irse sino para reconstruir su vida después de la ruptura.

Sol y Venus, planetas que rigen las acciones y tu corazón, pasan al intenso Escorpio.

Escorpio lo siente o no lo siente, hace calor o hace frío, no hay término medio.

En las etapas de terminar una relación, a menudo hay una fase intermedia de saber que aún no estás enamorado y también poder sentirte agradecido por alguien y ver sus buenas cualidades también.

Esto puede generar confusión en lugar de claridad.

Pero para poder hacer los cambios que está buscando, necesita poder ver las cosas como son, que es donde entra la aceptación esta semana.

Una vez que seas capaz de aceptar todo y a todos por lo que son, finalmente estarás en condiciones de hacer algo al respecto.

El hecho de que una relación no funcione no significa que la culpa sea de ninguno de los dos, solo significa que no creció en la dirección que esperabas.

La aceptación de eso de esta semana genera la capacidad de tomar decisiones difíciles para que pueda crear espacio para lo que sí.

Los cuatro signos del zodiaco que se desenamoran y terminan sus relaciones durante la semana del 17 al 23 de octubre de 2022:

Cáncer

El Primer Cuarto Lunar en tu signo esta semana saca a la luz todos los sentimientos que has estado ignorando. Esta fase de la Luna se trata de seguir adelante a pesar de las dudas o temores que puedas haber tenido. Es hora de preocuparse menos por lo que sucederá si terminas tu relación y más por lo que te sucederá si no lo haces.

En esta fase actual de la vida, la verdad lo es todo para ti. Lo estás encarnando y hablando como nunca antes, lo que significa que si ignoras esta parte de ti y permaneces en tu relación por conveniencia, entonces realmente no te estás honrando a ti mismo.

Por mucho que pueda ser un desafío cambiar la dinámica de la relación y comenzar una fase completamente nueva de su vida, en este momento no hacerlo finalmente le costará a usted. Usa esto como una oportunidad para poder dejar de lado todas las razones por las que crees que sería más fácil quedarte y, en cambio, permítete comprender que el camino de menor resistencia es a menudo el camino de menor satisfacción. Los mejores momentos de la vida requerirán que avance en un camino que parece plagado de desafíos.

Sin embargo, en este momento es mucho mejor elegirse a sí mismo y tener fe en que las cosas saldrán bien que pensar que incluso existe una manera fácil en este punto. Todo se reduce a lo que estás dispuesto a sacrificar, asegúrate de que en el proceso no seas tú mismo o tu verdad lo que elijas.

Tauro

Urano está en tu signo zodiacal todavía en desacuerdo con Saturno en Acuario. Este es el final de una historia que comenzó el año pasado. Sin embargo, esta semana con Venus y el Sol entrando en Escorpio, será imposible no tomar medidas. Urano es conocido como el gran despertador.

Te da la verdad de que no necesitas querer y con la energía de Escorpio trayendo conciencia a tu vida romántica , es hora de aceptar las cosas como son. El hecho de que haya querido tener una relación en particular no significa que pueda hacerlo.

En cambio, se trata de aceptar las cosas como son y confiar en tus propios sentimientos profundos. Usted sabe que las cosas han estado mal durante algún tiempo y, si bien es posible que haya intentado diferentes cosas para mejorarlo a veces, en última instancia, ahora está viendo que nada realmente lo ha hecho.

El verdadero cambio ocurre dentro de las partes más profundas de ti mismo y de tu relación. Si estos cambios no duran es porque no se trata realmente de un comportamiento auténtico y no eres responsable de que tu pareja haga o deje de hacer algo.

Acepta las cosas como son esta semana y entiende que estás siendo guiado a actuar para seguir tu corazón y tu verdad. Sí, puede significar que tienes que reinventar ciertas partes de ti mismo, pero también significa que finalmente también estás eligiendo la felicidad.

Virgo

Recientemente has estado replanteándote cierta relación comprometida y esta semana por fin sale la verdad. Ha habido una gran cantidad de trabajo que ha realizado en esta área de su vida desde principios de año. Sin embargo, ahora parece que la relación a la que te has comprometido simplemente no se está manifestando en lo que realmente quieres o necesitas.

En lugar de buscar todas las formas en que podrías cambiar las cosas o mejorarlas, esencialmente asumiendo el peso muerto de la relación sobre ti mismo, busca honrar cuáles son tus verdaderas necesidades.

Juno, el asteroide que rige el matrimonio y el compromiso , se vuelve directo en Piscis esta semana. Piscis gobierna tu energía romántica, lo que significa que la verdad finalmente está saliendo a la luz o llegando al punto en que ya no se puede negar.

A veces quieres que algo funcione tanto que crees que puedes hacerlo realidad. Pero esta no es la forma en que funciona el amor y para ti esta semana es hora de llamar a las cosas como son en lugar de simplemente esperar que eventualmente cambien.

En cierto punto, no hay más trabajo por hacer, no hay más cosas nuevas por probar, sino que se trata simplemente de aceptar las cosas como son y confiar en que algo mejor te está esperando.

Acuario

Saturno se ha estado moviendo a través de tu signo desde 2020 y esta semana concluye su última retrógrada en tu signo hasta 2050, lo que hace de este un momento trascendental en tu vida romántica.

Por mucha sanación que hayas estado haciendo, todavía has estado limitando la forma en que vives o en lo que recibes de los demás. Esta semana, cuando Saturno finalmente se vuelve directo después de estar retrógrado desde principios de junio, es hora de que aceptes tus pensamientos y sentimientos como la verdad.

No siempre se trata de cómo torcer una determinada situación para que funcione o sea más viable, sino de darse cuenta de que no está funcionando por una razón. Además de gobernar las lecciones, Saturno también rige las restricciones . Si ha sentido que simplemente no está alineado con su relación actual pero no puede ver una salida, este es el momento en que todo eso cambia.

Una vez que Saturno se vuelva directo, podrá ver el camino a seguir de una manera diferente a la que tenía antes, lo que le permitirá sentirse más esperanzado acerca de la dirección en la que está tomando su vida.

La esperanza en el amor significa que confías en ti mismo aunque no tenga un sentido lógico. A medida que confías más en ti mismo, también te permites actuar en lugar de sentirte impotente. Esta es la semana en la que todo cambia, asegúrate de estar preparado para hacerlo también.

Fuente: Terra Chile