jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Amantes del chapoteo: los tres signos que más disfrutan de los días lluviosos

Existen signos que encuentran en los días lluviosos un clima afín a su sensibilidad y a su forma de habitar el mundo.

Por Mario Godoy
Hay signos que disfrutan los días de lluvia.

Hay signos que disfrutan los días de lluvia.

Mientras para muchos la lluvia representa planes suspendidos y calles grises, para otros es sinónimo de calma, introspección y bienestar. Desde la mirada astrológica, existen signos del zodíaco que encuentran en los días lluviosos un clima afín a su sensibilidad y a su forma de habitar el mundo. Se trata, en su mayoría, de signos de agua, tradicionalmente asociados a las emociones y a la vida interior.

Lee además
Hay signos que entienden que el miércoles es un gran aliado para disfrutar de un momento distendido.
Lo dicen los astros

Los obedientes a la hora de cortar la semana: estos 3 signos no esperan al finde para distenderse
Hay signos que son preferidos de sus jefes por distintos motivos.
Lo dicen los astros

Los favoritos del laburo: estos 3 signos tienen un carisma especial para conquistar a sus jefes

Cáncer: la lluvia como refugio emocional

Regido por la Luna, Cáncer es un signo profundamente vinculado a las emociones y al hogar. Los días lluviosos refuerzan su necesidad de recogimiento y le ofrecen un escenario propicio para el descanso emocional. La lluvia invita a este signo a permanecer en espacios íntimos, a reconectar con recuerdos y afectos, y a encontrar seguridad en lo conocido. Para Cáncer, el clima gris no es sinónimo de tristeza, sino de protección.

Escorpio: intensidad y silencio

Escorpio se caracteriza por su profundidad emocional y su tendencia a la introspección. Lejos de incomodarlo, la lluvia potencia su mundo interno y acompaña su necesidad de silencio y reflexión. Los días lluviosos sintonizan con su mirada intensa y su preferencia por los momentos de baja exposición social. En ese contexto, Escorpio suele encontrar mayor claridad para pensar, crear o procesar emociones.

Piscis: inspiración y sensibilidad

Piscis es el signo más sensible y permeable del zodíaco. La lluvia, con su ritmo constante y su atmósfera melancólica, funciona como un disparador creativo y emocional. Este signo suele asociar los días lluviosos con momentos de inspiración, conexión espiritual y expresión artística. La disminución del estímulo externo le permite a Piscis fluir con mayor libertad en su mundo imaginativo.

Temas
Seguí leyendo

Los amos del reloj: estos son los 3 signos más puntuales del zodiaco

Los "reyes de la impaciencia": los 3 signos que no soportan las filas

¿Cinco minutos más?: los 3 signos a los que más les cuesta despegarse de las sábanas

Corazones de cristal: los 3 signos que peor procesan las desilusiones

Tres rituales poderosos para atraer abundancia, fortuna y amor en 2026

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

El Acceso Este en Mendoza será modernizado tras más de 40 años sin mejoras y dos empresas constructoras de San Juan pelean por la obra. (Foto Diario Mendoza)
Rutas

Dos empresas sanjuaninas compiten por una millonaria obra vial estratégica en Mendoza, que tendrá peajes

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una molotov
En la audiencia

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una "molotov"

Mandan a la cárcel a los dos acusados del brutal crimen en el barrio Las Pampas
Pocito

Mandan a la cárcel a los dos acusados del brutal crimen en el barrio Las Pampas

Un semillero que pide cancha: quiénes son los 14 pibes que buscan ganarse un lugar en San Martín
Primera Nacional

Un semillero que pide cancha: quiénes son los 14 pibes que buscan ganarse un lugar en San Martín

Te Puede Interesar

Cráneo hallado en un basural de Albardón: pertenecía a un hombre mayor y no es de reciente data
Misterio

Cráneo hallado en un basural de Albardón: pertenecía a un hombre mayor y no es de reciente data

Por Redacción Tiempo de San Juan
Suspendieron la actividad de las Colonias de Verano en algunos departamento debido a las intensas lluvias.
Este jueves

Atención: por la lluvia, suspendieron las Colonias de Verano en algunos departamentos

En pleno centro, iban con la música fuerte y un extraño aroma: les encontraron más de un kilo de marihuana
Por cancheros

En pleno centro, iban con la música fuerte y un extraño aroma: les encontraron más de un kilo de marihuana

Mientras el bypass provisorio que permite dotar de agua de riego a Albardón tras la rotura del canal general ya está funcionando, trabajan en la contratación de una empresa para hacer obras definitivas.  
Respuesta

La obra clave y el plan del Gobierno para garantizar el agua a los albardoneros tras la rotura del canal

Detuvieron a tres hombres con casi medio kilo de cocaína en Chimbas
Operativo

Detuvieron a tres hombres con casi medio kilo de cocaína en Chimbas