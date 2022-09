A medias no: ¿cuál es el signo que se entrega por completo?

La astrología nos indica que cada signo del zodíaco tiene sus características particulares. Y de los 12 hay tres que se caracterizan por el "blanco o negro", no "a medias", ya que en este caso es una persona que se entrega por completo .

Son extremadamente intensos en cada aspecto de la vida, trabajo o amistades, pero si de una relación se trata ellos darán el 110% y no soportan no recibir lo mismo a cambio. Si aman lo hacen por completo, dan todo. Si no ven del otro lado lo mismo sentirán una frustración inmensa y lo demostrarán de diferentes maneras.