¿Cómo influye la Luna Nueva en los signos?

La Luna Nueva en Virgo no dejará a nadie indiferentes. Cada uno de los signos se verá afectado, principalmente en temas relacionados con los sentimientos.

Signos en base a la Luna Nueva en Virgo

Aries

El cuerpo habla y de qué manera, no te olvides de escucharlo. Hay que animarse a romper con esos hábitos que ya te vas dando cuenta que no te hacen bien, que no te traen rendimiento ni felicidad.

Tauro

Que algo haya funcionado por mucho tiempo no significa que así vaya a ser siempre, así que es momento de actualizar tus formas de trabajar y de manejarte en el día a día. Hay que permitirse el desacelere y bajar la guardia de vez en cuando, el corazón lo va a agradecer.

Géminis

Ojo con irte de mambo entre tantas cosas por hacer, el que mucho abarca poco termina apretando. Acá hay que organizar una lista de prioridades y empezar por algún lugar, pero si te abrumas con 50 cosas a la vez no se termina llegando a nada.

Cáncer

Si tenías ganas de empezar a planificar un viaje, este es el momento para considerarlo. No te olvides que a partir de Septiembre el cielo se llena de retrógrados, así que hay que considerar ya mismo lo que quieras lograr en el verano. A no dormirse.

Leo

Cómo andamos por casa es la pregunta para vos. Hay que ir primero a lo privado y a lo íntimo, antes que intentar enfocarse demasiado en detalles del afuera que no tienen demasiado sentido. Organizar tus espacios personales puede traer caída de data interesante.

Virgo

Ahora se trata de pensar menos y hacer más, algo que por lo general puede costarte porque uno tiene la tendencia a pensar en todos los errores que se pueden cometer, el asunto es que es tu momento de considerar actuar simplemente en pos de tu bienestar emocional.

Libra

Se van acercando momentos de enorme introspección para vos, en forma de sueños, de conclusiones, de cosas en tu vida que piden que pases a la siguiente etapa y que dejes ir lo que ya no trae luz o crecimiento a tu vida. Estás renaciendo, hay que abrirse al proceso.

Escorpio

Hay muchas metas a largo plazo en tu vida cargadas de ambición, por ese motivo es importante que no dejes que tus sueños sean simplemente eso. Hay que arremangarse y tirarse al barro para empezar a armar un plan detallado, bien estructurado con el paso a paso de lo que querés conseguir.

Sagitario

El futuro va a estar mucho en tu cabeza en los próximos tiempos, así que tu trabajo de intenciones para esta Luna nueva se pueden ver muy favorecidos si apuntas a lo profesional y la carrera, son puntos en los cuales enfocarse a futuro.

Capricornio

La verdad nos termina liberando y va siendo momento de que te amigues con tus realidades, porque en algún momento se terminó dando todo para que te encuentres en el lugar en el que estás hoy. La cuestión será preguntarte si te gusta esto o quisieras hacer algo para cambiarlo, porque es el momento para este planteo.

Acuario

Se vienen semanas de enorme introspección y trabajo interno, donde también será necesario poner el enfoque en las deudas emocionales o económicas que sientas pendientes por saldar en tu vida, para que dejen precisamente de ser una mochila tan grande en tu espalda.

Piscis

Es hora de poner el enfoque en tus relaciones amorosas más importantes, las que tenés y las que tuviste también. La renovación es absoluta, así que no te prives de nada.

