Zoe se quebró en llanto en Gran Hermano por las críticas a su mamá: "Es difícil..."

Todo comenzó cuando La Gata Noelia , la amiga de Emmanuel que recientemente abandonó la casa, comenzó a disparar contra la madre de Zoe por sus dichos: “Le voy a hablar a Aixa y le voy a pedir, por lo que la quiero a Zoe, que no hable más de mí. Tengo dos audios, que me mandaron hoy, hablando re mal de mí. Y hablando de su hija también, y son de ella. Así que aprovecho para decirle que la gente también me banca a mí. Y me manda cada cosita, que cuando yo empiece a sacar…”.

Con el correr de los segundos, y mientras escuchaba la forma en la que la cantante de cuarteto se refería a su madre, la joven comenzó a emocionarse. Al ver cómo sus ojos se ponían llorosos, Noelia reculó y expresó: “Y me los voy a guardar. ¿Sabes por qué? Porque sé que no le hice nunca nada. Posiblemente no le caí bien a Aixa. Sí la respeto. Si ella piensa que yo soy todo eso que ve ahí está perfecto. Pero yo pienso que ella (Zoe) es maravillosa, se lo dije y sigo por ahí. Que la mamá de Zoe haga lo que quiera, que no me joda más. Y no la quiero lastimar a Zoe. Entonces me guardé los mensajes y no los traje”.

Fue entonces cuando la hermanita aprovechó para interrumpir el debate y defender a su madre: “Creo que si dejan de hablar de mamá ella va a dejar de hablar de ustedes”. Al escuchar el tono de su voz, Robertito Funes Ugarte le preguntó si se encontraba bien. Pero lejos de desviar el foco del tema, Daniela Celis volvió a preguntar: Zoe, ¿cómo tomás todo esto, lo que ves la repercusión de tu mamá en las redes y vos acá?”. Después de intentar reunir algo de fuerza, Zoe intentó ocultar su llanto y dijo: “Y mira, todavía no hablé con ella, ya lo voy a hacer. Yo creo que los familiares juegan afuera”.

Nuevamente, al ver las lágrimas de la joven, el conductor le preguntó: “¿Estás bien? Porque tenés los ojos re llorosos”. Fue así que pidió a la producción un vaso de agua y unas toallitas para sus ojos. Mientras tanto, Alfa aprovechó para comentar: “La criticaban cuando no reaccionaba. Ahora que reacciona y se pone mal, la critican también. Déjense de joder. Que era una planta, que se ganó el auto y no decía nada. Ahora se pone mal”.

Tras unos segundos, en los que aprovechó para reponerse y calmarse, Zoe expresó: “Es un poco difícil estar en mi lugar y ver como todos opinan”. Al sentirse identificada, Noelia le habló: “Pero tu mamá también opinó. Me dejó a mí como una sucia. Entonces te estoy respetando. Te respeté dentro de la casa. Me banqué miles de cosas. Les limpié todos los cajones, le limpié los microondas, les lavé los platos, les cociné. Yo no lo hice para que la gente lo vea. Yo soy así en mí vida. Entonces que me traten de sucia porque no tiré una cadena...No es contra tuyo, porque te veo llorar. No quiero que llores, se terminó acá”.

Con la situación ya en calma, la amiga de Emmanuel continuó: “Te pido perdón si hablé algo de tu mamá, que tu mamá también después se retracte de lo que dijo de La Gata y está todo bien. Entiendo que no me quiera, porque cada uno con su estilo, pero a mí tampoco me gusta ver que me tratan de sucia cuando yo aporté un montón desde el día uno. Después me di cuenta que no era el lugar. Me fui a la mierda, dije no voy a estar está fregando acá no agradecen nada. Bueno, chau”.

Para cerrar el tema, La Tora, exparticipante de la edición anterior, agregó con el objetivo de defender a Aixa y transmitirle tranquilidad a Zoe: “Yo creo que uno como madre siempre intenta hacer lo mejor”.