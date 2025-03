Wanda Nara volvió a las redes: video sensual y coqueteo con una estrella de reggaetón

El mensaje fue breve, insinuante, efectivo. En el marco de un video supuestamente casual donde Wanda modela al ritmo de “La nena”, último sencillo del cantante, los comentarios no se hicieron esperar. Pero justamente uno llamó la atención, y era nada menos que por parte del intérprete en cuestión. Así las cosas, Ozuna dejó escrito: “Qué rica está esa nenaaaaaa” . La frase, tomada literalmente de la letra, podría haber pasado inadvertida. Pero no cuando quien la recibe es Wanda, y menos aún cuando ella responde con un escueto y picante: “Vos” .

Las redes no tardaron en estallar. “Ozuna juega en todos lados. Chamuyo magistral metió”, escribió un usuario sin filtros. “Es la verdadera one”, sentenció otro. Entre risas, admiración y memes, las palabras se multiplicaron como pólvora. Porque en el universo Wanda, cada gesto es un golpe de efecto y cada comentario, una escena en su eterno reality sin guion.

image.png

Pero lo más explosivo aún estaba por venir. Horas después, desde su cuenta de Instagram, Wanda publicó una captura de videollamada. Del otro lado, Ozuna. Ambos sonrientes. Cada uno formando con sus dedos la mitad de un corazón. Juntos, completaban la figura. La imagen, entre tierna y enigmática, desató una tormenta de teorías: ¿Coqueteo virtual? ¿Una estrategia de marketing? ¿Videoclip en camino? ¿Una jugada sentimental o profesional? Nada es inocente cuando se trata de estos dos nombres que dominan con soltura el juego de las redes y los titulares.

Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido como Ozuna, viene de lanzar justamente “La Nena”, una fusión de trap y R&B que conserva el sabor de sus raíces boricuas y dominicanas. El sencillo, segundo en lo que va de 2025 después de Más Que Tú junto al colombiano Kapo, confirma su evolución sonora sin abandonar la seducción lírica que lo volvió ídolo en toda América Latina.

image.png

Mientras tanto, del lado de Wanda, el escenario no es solo musical. Enfrenta una batalla legal con Icardi por la custodia de las hijas que tuvieron durante los diez años de relación, en un conflicto es mediático, denso, emocional y económico, en una suma de dinero estimada en más de 50 millones de euros.

L-Gante, ¿en el pasado?

A eso se suma su nunca del todo confirmada separación del cantante L-Gante, con quien había protagonizado un romance tan breve como mediático. Y del que por el momento solo quedan las chispas de lo que fue. "Todo orden. Yo me replanteo las cosas una sola vez y la vida sigue”, explicó el referente de la cumbia 420 al momento de hablar del presente de la relación. “Tenemos un diálogo natural, se rumoreó mucho, pero yo no me enteré de ningún problema”. Sus palabras, lejos de disipar las dudas, dejaron más incógnitas sobre la actual dinámica entre ambos.

Y en medio del caos, la empresaria vuelve a hacer lo que mejor sabe: reinar desde el centro de la tormenta. Seduce, responde, se expone, pero también controla. Nada escapa a su radar. Ni los comentarios de Ozuna, ni la reacción de sus fans, ni las especulaciones sobre un posible proyecto conjunto.

¿Es un simple juego de redes o el preludio de algo más? ¿Un nuevo amor o una colaboración musical? ¿Wanda musa o empresaria del deseo?

Las respuestas no están aún, pero lo cierto es que la imagen quedó grabada. Dos mitades de corazón en una pantalla, mientras detrás, el mundo real arde. Todo está en juego en el mundo Wanda.

