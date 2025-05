¿Wanda Nara seguirá en Masterchef Celebrity tras el escándalo con Icardi?: la decisión de Telefe

En la televisión argentina, pocos formatos lograron mezclar competencia, emoción y popularidad con tanto éxito como MasterChef Celebrity. Entre delantales y hornallas, actores, conductores y figuras del espectáculo se lanzaron al desafío de conquistar al exigente jurado... y al público. Desde su debut, cada temporada tuvo su propio aroma, sus tensiones y, claro, sus vencedores.

Claudia Villafañe, la eterna ex de Diego Maradona, se convirtió en la campeona inaugural del certamen en su edición 2020-2021. En una final cargada de simbolismo y sensibilidad, le ganó a Analía Franchín, quien batalló con disciplina y determinación. Aquella edición tuvo 16 participantes, y marcó el inicio de una fiebre culinaria que se instaló en el prime time argentino.

La segunda temporada, emitida en 2021, elevó la vara: 17 participantes se midieron en la cocina. Fue el actor Gastón Dalmau, ex Casi Ángeles, quien logró el primer puesto por sobre Georgina Barbarossa. Ya para la edición 2021-2022, la competencia creció aún más. Con 19 participantes, fue Mica Viciconte, ex Combate y pareja de Fabián Cubero, quien se alzó con el trofeo. Firme, directa y de carácter, supo surfear críticas y momentos difíciles para brillar en la final. Su rival, Tomás Fonzi, aportó carisma y una sorprendente destreza en la cocina, pero no fue suficiente.

Y en 2022, la nostalgia fue el ingrediente principal. Se organizó una temporada especial con exparticipantes, todos ellos con cuentas pendientes. En ese contexto, Sofía Pachano, hija del emblemático Aníbal, regresó con técnica y templanza. Venció en la final a Vicky Xipolitakis, quien con su estilo excéntrico y su impronta televisiva volvió a ganarse el afecto del público, aunque no el premio mayor.

En 2023, la empresaria se había despedido del programa con una emotiva carta. “Hoy es la Gran final. Para mí en lo personal un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realice en mi amado país , llamado #masterchef y rodeada del mejor equipo que puede existir. Confieso que tuve miedo, sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mi la verdadera, quien me conocía esta feliz de que pude ser yo. Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100% me conoció, esta soy yo”, comenzó diciendo en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos del programa.

Y luego siguió: “¿Qué puedo decir de mis ahora y para siempre amados @germanmartitegui @dbetular @donatodesantis? Gracias por cuidarme tanto, por ser los mejores compañeros que podía soñar. Gracias por cuidarme hasta en el último detalle, nunca me voy a olvidar lo hermosas personas que son. Los amo con todo mi corazón. Gracias a cada uno de los que formaron parte de este proyecto. Todos fuimos imprescindibles, no me imagino esto sin alguno de los que fueron parte”.

Para terminar, Wanda hizo referencia a los televidentes que le permitieron estar en el podio de los programas más vistos a nivel local. Y dejó abierta la posibilidad de volver a ponerse al frente en una nueva temporada de este clásico. “Gracias al público que nos acompañó cada noche. Gracias participantes, nunca los voy a olvidar. Fue mi primera experiencia como conductora: me preparé, lo soñé y trabajé mucho. Aprendí de cada uno por que me tocaron seres hermosos que me querían ver brillar. Gracias a todos ustedes una vez mas por acompañarme en cada proyecto... Continuará”, escribió.

FUENTE: Infobae