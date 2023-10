Wanda Nara lloró en la televisión italiana: el motivo

Así, la exconductora de Masterchef contó que había estado seis meses conduciendo el ciclo de Telefe y que, cuando terminó, recibió un premio muy importante en este país: el Martín Fierro como revelación, galardón que en realidad recibió por su trabajo como jurado en ¿Quién es la Máscara?. Luego agregó que, al día siguiente, se fue a hacer una serie de estudios de rutina previos a su viaje a Milán. “Allí me salieron valores un poco extraños”, señaló.

La empresaria recordó la repercusión que su problema de salud había tenido en los medios, cuando ella todavía no había hecho ninguna referencia al tema. Y contó que sus hijos estaban tristes por todo lo que escuchaban. “Cuando me llegó la propuesta del Bailando, obviamente, ya se había estabilizado la situación. Así que le pregunté a los médicos, porque estoy haciendo un tratamiento, si lo podía hacer. Y me dijeron que sí, tranquilamente, al cien por ciento”, dijo.

Y relató que sus niños se pusieron contentos cuando se enteraron de que iba a bailar, porque sentían que todo iba bien. En ese momento, mientras intentaba explicar lo que le daba el baile, Wanda no pudo contener el llanto. “Si lo hago es para demostrar que estoy bien”, reconoció entre lágrimas.

La argentina se lució en el programa de baile junto a Pasquale La Rocca, recibiendo una muy buena devolución por parte del jurado. Con un vestido negro al cuerpo, inició la coreo recostada en una cama y envuelta entre el neón rojo mientras su partenaire se acercaba al ritmo de “Hips don’t lie”, de Shakira. Tras esta introducción, todo se volvió azul y solemne para que la pareja se moviera al ritmo de una rumba personalísima inspirada en “Caruso”, de Lucio Dalla.

Wanda terminó con una sonrisa, tirando besos al público y saludando a su bailarín. Su actuación cosechó 43 votos: 10 de Iván Zazzaroni, 9 de Guillermo Mariotto y 8 de Carolyn Smith, Fabio Canino y Selvaggia Lucarelli. Y de esta manera se ubicó entre los participantes con puntaje más alto de la competencia.

En tanto, en Estambul, Mauro Icardi celebró la performance de su esposa con un mensaje en sus redes. “Felicitaciones, mi amor. La rompiste toda”, escribió el futbolista con el emoji de un corazón y el de una bailarina. Previamente, ella había estado atenta al desempeño del delantero, quien convirtió dos goles en el triunfo del Galatasaray.

Días atrás, la conductora había compartido a través de su cuenta de Instagram la preparación para la primera gala de baile y también, las consecuencias que tuvo que afrontar por ese proceso. Específicamente, publicó dos fotos que llamaron la atención de sus seguidores. En una se podía observar sus pies: uno de ellos calzado con una sandalia dorada y el otro, descalzo con algunos dedos hinchados y lastimados. “Ferite de guerra”, expresó contundente en italiano sobre la instantánea, que en español quiere decir: “Herida de guerra”.

Más adelante, en otra fotografía Wanda dejó vislumbrarunos hematomas en la pierna derecha. Sentada con las piernas cruzadas, y apoyada sobre el respaldo de otra silla, mostró los moretones que tiene en la parte trasera. Allí volvió a escribir: “Le mie ferite di guerra”, lo que significa: “Mis heridas de guerra”.

