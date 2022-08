Wanda Nara confiesa lo que era un secreto a voces sobre su relación con Maxi López

La relación de Wanda Nara y Maxi López no terminó de la mejor manera. En el medio hubo infidelidades y fuertes cruces en la prensa. La rubia no se calló nada y él estalló de furia cuando ella decidió emparejarse con Mauro Icardi que, hasta ese momento, era uno de sus mejores amigos.

Wanda pasó algunos días que fueron fundamentales para su reconciliación con Icardi y pudo hacerlo gracias a la ayuda de Maxi López.

Ahora, la mediática empresaria abrió una ventana para que sus fans le hagan la pregunta que quieran y hubo varios que apuntaron a la relación que tiene en la actualidad con el padre de sus hijos varones.

"¿Estás feliz cuando tus hijos están con su papá?", le preguntó un seguidor y Wanda Nara fue contundente con la respuesta. La rubia compartió una imagen de un chat que mantuvo con su hijo Benedicto que en ese momento estaba con López y ella le manifiesta lo contenta que está de que puedan disfrutar.

No conformes con esto, los seguidores siguieron indagando sobre la relación de los ex y le preguntaron. "¿Te llevás muy mal con Maxi? ¿Es cierto lo que dice la prensa?". La mediática decidió ir más allá y esta vez compartió una captura de conversación que tuvo con Maxi López en la que se notaba un trato muy cordial entre ambos.

La esposa de Mauro Icardi no está atravesando un buen momento y mientras intenta salvar su relación con el delantero del PSG, su empleada habla del calvario que sufrió trabajando para ella. Es un alivio que, al menos, no tenga que estar peleando con su ex.