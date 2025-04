Viviana Canosa se echó para atrás y negó haber acusado a Lizy Tagliani de abuso de menores

En ese sentido, este martes, la conductora se presentó en los tribunales de Comodoro Py para declarar frente a la Justicia, con su abogado Juan Manuel Dragani, con pruebas sobre casos de pedofilia y trata.

Viviana Canosa se echó para atrás sobre la fuerte denuncia contra Lizy Tagliani

Sin embargo, horas más tarde, Viviana y Dragani se sentaron a hablar con Franco Mercuriali al aire de TN Central (TN) y aseguraron que sus palabras fueron “mezcladas”.

“No fue tan así… Fueron varias cosas que se fueron mezclando todas. Por un lado, la escucho a Marcela Tauro contar el episodio que todos conocen y, como mujer, me identifico, me duele, me da pena. Después la vuelvo a escuchar con Yanina Latorre y ahí me recorrió una emoción por el cuerpo, que yo la pasé mal con un montón de cosas cuando laburábamos juntas. Aunque también rescato muchas cosas positivas. Eso es un tema”, comenzó explicando Canosa, sobre su denuncia inicial contra Tagliani.

Entonces, a pesar de mantenerse firme con su acusación de robo de dinero e interés por sus ex novios, negó haberla involucrado con los casos de pedofilia y trata: “Y después aparece otro tema y otros temas. Yo llegué hasta el caso Loan, pero ese caso o Tim Ballard no tiene nada que ver con el caso Lizy de la peluquería o que el segundo caso, que es mucho más amplio, de Comodoro Py. Entiendo que se mezcla todo porque son un montón de cosas. Es importante aclarar lo que yo no dije y sí dije”.

En ese sentido, ante la consulta de a quién denunciaron en Comodoro Py si no fue a Tagliani, Dragani explicó: "Había una información que manejaba Viviana hace muchos meses, que fue coincidente con esta pelea mediática con Lizy Tagliani. Pero la denuncia se iba a radicar igual".

Por otro lado, el abogado siguió: “Lo que yo dije antes de interponer esta denuncia… una cosa es lo que dijo Viviana al aire, que es su verdad. Siempre que te avala la verdad es mucho más fácil que ir a la Justicia. Y otra cosa muy distinta es la denuncia que formulamos hoy en Comodoro Py”.

En ese sentido, explicó que Lizy “está diciendo que Viviana la acusó de abuso sexual de menores” pero que ella “nunca dijo mediáticamente ese término ni le endilgó semejante delito”.

“Lo que Viviana dijo lo dijo en la Justicia. Después la cuestión mediática y lo que contó del robo en su casa, eso es una cuestión que a Viviana la avala la verdad y cuando te avala la verdad es más fácil la vida. Entonces ella después podrá hacer una querella por calumnias e injurias. Bueno, la afrontaremos o no, no hay inconvenientes”, aclaró el abogado.

Y cerró: “Distinto es la denuncia que se formuló hoy en Comodoro Py que es de tal magnitud y de tal seriedad que es el propio doctor Stornelli quien se presentó e instó la acción penal más allá de la denuncia formulada por Viviana Canosa”.