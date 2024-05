La actriz y comediante dejó en claro que es necesario, en este momento, apoyar al presidente y sus decisiones: “ Hoy no se están haciendo las cosas como yo creo que se tienen que hacer, pero yo tengo que respetar y tengo que esperar . Yo no voté a este Gobierno, pero no puedo creer que yo tengo la autoridad para decir ‘ustedes son una manga de forr...’ ”.

Florencia enfatizó la importancia del respeto y la convivencia con personas que no comparten su opinión política: “De la única manera que yo puedo expresarme es desde mí. Yo trabajo mucho más con gente que piensa distinto que con la que piensa igual que yo”.

Y sumó: “Yo laburo con Guillermo Francella hace 1500 años y nos amamos, nos respetamos y pensamos opuesto, pero podemos trabajar bien juntos. Me pasa con Marley, nos reímos como dos adolescentes estúpidos cada vez que nos vemos, pero está en las antípodas de mi pensamiento”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1789371025924227406&partner=&hide_thread=false Video: Flor Peña salió a apoyar a Javier Milei y sorprendió a todos pic.twitter.com/usLVHQoAG1 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 11, 2024

Semanas atrás, la joven ya había pedido que se tranquilizaran los ánimos, cuando varios de sus colegas destrozaron a Francella por apoyar a Javier Milei: “Esta cosa de que a cada actor que aparecía en escena le preguntaban qué pensaba de lo que dijo Guillermo. Y claro, lo que él dijo fue una vez y se replicó mil veces. Hubo un ensañamiento en querer que todos opinemos sobre lo que dice el otro. Y yo creo el foco no tiene que estar puesto en qué opinamos nosotros porque no le cambiamos la vida a la gente, yo no soy funcionaria y él tampoco. No es por ahí. Cada uno puede pensar lo que quiere. Yo convivo con mucha gente que está en las antípodas de mi pensamiento, y puedo no solo trabajar, soy amiga”.