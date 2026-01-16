viernes 16 de enero 2026

Todo mal

Vero Lozano salió al cruce de Sofía "La Reini" Gonet tras su dichos: "La quiero agarrar a la pendeja"

La conductora respondió con dureza a las críticas de la participante de MasterChef, defendió el funcionamiento de su ciclo y lanzó declaraciones filosas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El cruce entre Vero Lozano y Sofía “La Reini” Gonet sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, declaraciones picantes y reproches públicos. Luego de que la influencer y participante de MasterChef manifestara su malestar por la entrevista que brindó en Cortá por Lozano, fue la propia conductora quien decidió responder sin rodeos en una nota con Intrusos, dejando frases que rápidamente se viralizaron.

Con un tono irónico desde el inicio, Lozano se refirió a la situación y a la reacción posterior de Gonet en redes sociales. “Estoy acá con Copito, el mejor amigo de La Reini”, lanzó, antes de contextualizar cómo vivió ella la entrevista. Según explicó, durante la charla no percibió incomodidad alguna por parte de la invitada y aseguró que el clima en el estudio fue normal. “Cuando estuvo en el diván, yo la verdad que no me di cuenta que la había pasado mal. Después parece que estaba del ort..., que la había pasado mal y que esperaba otra cosa”, expresó.La conductora también se refirió al momento posterior a la nota y al enojo que, según trascendió, tuvo la influencer al salir del estudio.

“Yo no los escuché los gritos, pero no sé si le gritó al productor o a su representante. No lo sé. Estaba enojada, eso sí”, relató, intentando despegarse de lo ocurrido fuera de cámara. Además, defendió la dinámica habitual del programa y negó cualquier tipo de emboscada mediática. “Primero, no hacemos emboscadas. Claramente, sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar. Venía a hablar de MasterChef o de Homero. No iba a hablar de física cuántica ni del Conicet”, sostuvo.

Uno de los momentos más fuertes llegó cuando Lozano habló del silencio posterior de Gonet y de las críticas realizadas en redes. “No hablé con ella después. La quiero agarrar a la pendeja, porque ella se fue y estaba todo bien. Si tiene ovarios, que me diga todo eso en la cara, porque es re careta entonces”, lanzó sin filtros. Pese al enojo, también dejó una reflexión sobre la repercusión del conflicto. “Igual la veo pilla e inteligente, porque claramente en el programa no midió, pero toda esta repercusión hace que hablemos de ella”, cerró.

Del otro lado, Sofía Gonet había relatado su experiencia con visible malestar. En un extenso descargo, contó cómo vivió la entrevista y por qué se sintió expuesta. “No saben lo que me acaba de pasar, acabo de tener mi primera crisis de diva televisiva”, comenzó diciendo, antes de explicar que dudó en asistir al programa y que su presencia respondió a una decisión del canal. A lo largo de su relato, expresó sentirse “súper humillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda”, y cuestionó que no se haya respetado el enfoque acordado sobre su participación en MasterChef.

El cruce dejó al descubierto la tensión entre expectativas, formatos televisivos y exposición mediática, en un conflicto que sigue generando repercusiones y mantiene a ambas protagonistas en el centro de la escena.

