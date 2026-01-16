viernes 16 de enero 2026

Trapitos al sol

Sabrina Rojas sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su divorcio con Luciano Castro: cómo fue

La conductora destacó los pormenores del trámite, a la vez que recordó cómo fue la propuesta de casamiento, que hasta el día de hoy le genera dudas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sabrina Rojas y Luciano Castro rubricaron su divorcio hace un par de meses.

En el marco del ciclo de streaming del que es parte, Sabrina Rojas sorprendió a la audiencia al revelar detalles inéditos sobre su divorcio con Luciano Castro. La charla tuvo lugar en el contexto del anuncio del próximo casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, un evento que generó repercusiones en el ambiente mediático y sirvió de disparador para que la panelista abordara su propia experiencia.

"Hola neeeña": así "chamuyaría" Luciano Castro a una sanjuanina, según las redes
En las redes

"Hola neeeña": así "chamuyaría" Luciano Castro a una sanjuanina, según las redes
el comunicado de julio iglesias tras las acusaciones de agresion sexual
Redes

El comunicado de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual

Apenas iniciado el tema del enlace, la conversación en Ángel Responde (Bondi Live) derivó hacia las experiencias personales de los panelistas. Sabrina, con la naturalidad que la caracteriza, tomó la palabra para referirse a lo que implican el matrimonio y la convivencia. “El mayor cambio es convivir o no, más que firmar el papel. Divorciarse es caro también. Yo me casé una vez y no me volvería a casar. Yo me divorcié hace un par de meses”, afirmó, lo que generó sorpresa inmediata en el conductor, Ángel de Brito.

“¿Recién ahora?”, preguntó el periodista, al reflejar el asombro que sintieron tanto sus compañeros como los espectadores. Sabrina, lejos de esquivar la cuestión, profundizó en la cronología de su separación: “Me separé hace cinco años”. Ángel insistió: “¿Por qué tardaron tanto?”, a lo que Rojas respondió sin vacilar: “Nos olvidamos. Hasta que un día dijimos: Che, seguimos casados, nos tenemos que pedir permiso para vender el auto”.

Sabrina relató entonces una anécdota que ilustra la naturalidad con la que ambos, pese a estar separados, gestionaron los asuntos legales y administrativos. “Él me decía: ‘Tengo que vender la camioneta. ¿Pasás y firmás?’. Sí, paso, firmo. Yo también soy muy copada”, relató, entre risas.

La espontaneidad y el tono relajado con el que la panelista abordó un tema habitualmente sensible contrastaron con la expectativa de solemnidad que suele rodear a los divorcios mediáticos. La convivencia, el costo económico del trámite y la burocracia fueron parte de los ejes sobre los que giró el testimonio de Rojas, quien remarcó que, en su caso, la formalidad legal quedó relegada durante años.

Pero allí no quedaría todo, ya que Sabrina también abordó sus vivencias personales con humor y desparpajo en Sálvese Quien Pueda, donde mantiene el rol de conductora en reemplazo de Yanina Latorre. Allí retomó los recuerdos de su enlace con Castro, al aportar una serie de anécdotas y comentarios que no pasaron inadvertidos.

“Yo me casé con la alianza. Me enteré un martes que me casaba un viernes, nos casamos solos y volvimos a casa”, relató Sabrina, al sumar a la charla detalles sobre la espontaneidad con que se celebró el matrimonio. El casamiento tuvo lugar en un registro civil sin grandes preparativos, y la decisión de formalizar la unión se tomó de manera sorpresiva. “Me dijo ‘el viernes nos casamos’… Alguna cagada se habría mandado seguro”, ironizó la conductora, lo que provocó carcajadas en el estudio y comentarios cruzados entre sus compañeros.

El relato se completó con una observación pícara sobre la personalidad de Luciano Castro: “Yo digo que el gordo quiere compensar con todo”, expresó, en tono distendido, aportando una dosis de humor a la conversación. Estas intervenciones no solo desdramatizan el relato de su separación, sino que también muestran la capacidad de Rojas para reírse de sus propias experiencias y compartirlas con el público.

Tanto en el streaming como en la TV abierta, la espontaneidad y el humor de Sabrina Rojas se convirtieron en elementos centrales para abordar temas que, en otros contextos, suelen estar cargados de solemnidad o dramatismo. La naturalidad con la que compartió su experiencia permitió abrir nuevas miradas sobre el matrimonio, el divorcio y las formas de transitar esos procesos, sin perder de vista la humanidad de quienes los atraviesan.

