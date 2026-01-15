jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Farándula caliente

La coincidencia que sorprendió a todos: Wanda y la China dijeron lo mismo sobre Mauro Icardi

Un video viral expuso frases casi idénticas de Wanda Nara y la China Suárez al hablar de su intimidad con el futbolista. Luego, un reposteo explosivo volvió a encender la polémica en redes

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La historia entre Wanda Nara, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio que no pasó desapercibido. Esta vez, lejos de un cruce directo o un escándalo clásico, lo que llamó la atención fue una impactante coincidencia discursiva que dejó a las redes en shock y que fue revelada por Juariu.

Lee además
cruce y descargo: martin migueles nego las acusaciones y rechazo ser un padre ausente
Escándalo mediático

Cruce y descargo: Martín Migueles negó las acusaciones y rechazó ser un padre ausente
jesus maria vive otra noche clave del festival: quienes suben al escenario este 15 de enero
Folclore y tradición en Córdoba

Jesús María vive otra noche clave del festival: quiénes suben al escenario este 15 de enero

La influencer compartió un video comparativo que rápidamente se volvió viral, donde se contrastan declaraciones de Wanda y de la China en distintos momentos de sus vidas, pero con un detalle llamativo: ambas describen a Icardi con palabras casi idénticas.

image

En el primer fragmento, se escucha a Wanda, en una entrevista con Susana Giménez, hablar desde el enamoramiento más profundo: “Él me dio seguridad, me dio tranquilidad”, relataba, mientras recordaba gestos cotidianos del futbolista, como cuando le decía que él se encargaba de cambiar una bombita de luz.

La sorpresa llegó segundos después. En otro recorte, esta vez de una nota reciente con Moria Casán, la China Suárez reflexiona sobre su vínculo con Mauro y utiliza conceptos muy similares: “Me dio una seguridad que, si no la hubiese tenido, no me hubiese animado”, confesó.

image

Pero el momento que terminó de encender las redes fue una frase casi calcada. La actriz recordó una escena doméstica que resonó de inmediato: “¿Qué hacés cambiando la bombita? Dejá que lo haga yo”. La similitud fue tan evidente que los usuarios no tardaron en reaccionar.

El video generó un fuerte revuelo y reabrió el debate sobre la figura de Icardi. Juariu resumió el sentir general con una frase que acompañó la publicación: “Chicos, qué fuerte”.

image

Wanda volvió a encender las redes

Cuando parecía que el tema iba a quedar solo en comentarios, Wanda Nara volvió a sacudir el tablero digital. La empresaria reposteo en su cuenta de Instagram un video animado viral, con estética de Los Sims, que apunta directamente contra la China Suárez e Icardi.

image

El clip, cargado de ironía y sarcasmo, recrea situaciones ficticias que parodian los celos, los lujos, la exposición mediática y las internas sentimentales de la pareja. Frases filosas y escenas exageradas construyen una sátira sin filtros.

Entre los diálogos que más circularon se destacan perlitas como: “Hola, cornudas”, “Me gasté 10 palos”, “Subí nuestra foto juntos primero”, y comparaciones burlonas que no pasaron inadvertidas.

Con el correr del video, la parodia sube el tono y apunta a la sobreexposición en redes, los conflictos familiares y los mensajes con doble sentido, buscando provocar y generar impacto.

El gesto de Wanda de compartir el material fue interpretado por muchos como una provocación directa, reavivando una guerra mediática que, lejos de apagarse, parece sumar capítulos cada vez más intensos.

Seguí leyendo

Mónica Gonzaga habló de Julio Iglesias en medio de las acusaciones por abuso sexual: qué dijo

Julio Iglesias fue denunciado por abuso sexual y trata de personas

¡La boda del año! Lali y Pedro Rosemblat anunciaron que se casarán

Sabrina Rojas se sinceró sobre su vínculo con los hombres jóvenes: imperdible confesión

La picante pregunta de Wanda Nara a Rusherking en MasterChef Celebrity sobre Icardi y la China Suárez

Gustavo Conti contó que recibió un mensaje de Silvina Luna "del más allá" y conmovió a todos

Juana Viale lanzó un fuerte descargo ante los rumores de romance con Mauricio Macri: "Un segundo de fama"

Quién es Maia Reficco, la actriz de Broadway y cantante que estaría saliendo con Franco Colapinto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
jesus maria vive otra noche clave del festival: quienes suben al escenario este 15 de enero
Folclore y tradición en Córdoba

Jesús María vive otra noche clave del festival: quiénes suben al escenario este 15 de enero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy
Para saber

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos
Buscan al autor

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos

Te Puede Interesar

Trabajos de explroacion de la empresa HG Perforaciones en la cordillera de San Juan. La campaña de exploracion este verano tendrá un aumento significativo.
Temporada minera 2025/2026

Este verano la exploración minera pega un salto y vuelve a mover el empleo en San Juan

Por Elizabeth Pérez
El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Un lunes caluroso y marcado por el Sol es el que se vivirá San Juan.
Clima

Viernes veraniego en San Juan: calor estable y cielo despejado para arrancar el fin de semana

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral
Clave

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral

Imagen ilustrativa
Bandidos rurales

Se llevaron hasta los cubiertos en una casaquinta de Pocito