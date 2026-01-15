La coincidencia que sorprendió a todos: Wanda y la China dijeron lo mismo sobre Mauro Icardi

La historia entre Wanda Nara , Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio que no pasó desapercibido. Esta vez, lejos de un cruce directo o un escándalo clásico, lo que llamó la atención fue una impactante coincidencia discursiva que dejó a las redes en shock y que fue revelada por Juariu .

Folclore y tradición en Córdoba Jesús María vive otra noche clave del festival: quiénes suben al escenario este 15 de enero

La influencer compartió un video comparativo que rápidamente se volvió viral, donde se contrastan declaraciones de Wanda y de la China en distintos momentos de sus vidas, pero con un detalle llamativo: ambas describen a Icardi con palabras casi idénticas .

image

En el primer fragmento, se escucha a Wanda, en una entrevista con Susana Giménez, hablar desde el enamoramiento más profundo: “Él me dio seguridad, me dio tranquilidad”, relataba, mientras recordaba gestos cotidianos del futbolista, como cuando le decía que él se encargaba de cambiar una bombita de luz.

La sorpresa llegó segundos después. En otro recorte, esta vez de una nota reciente con Moria Casán, la China Suárez reflexiona sobre su vínculo con Mauro y utiliza conceptos muy similares: “Me dio una seguridad que, si no la hubiese tenido, no me hubiese animado”, confesó.

image

Pero el momento que terminó de encender las redes fue una frase casi calcada. La actriz recordó una escena doméstica que resonó de inmediato: “¿Qué hacés cambiando la bombita? Dejá que lo haga yo”. La similitud fue tan evidente que los usuarios no tardaron en reaccionar.

El video generó un fuerte revuelo y reabrió el debate sobre la figura de Icardi. Juariu resumió el sentir general con una frase que acompañó la publicación: “Chicos, qué fuerte”.

image

Wanda volvió a encender las redes

Cuando parecía que el tema iba a quedar solo en comentarios, Wanda Nara volvió a sacudir el tablero digital. La empresaria reposteo en su cuenta de Instagram un video animado viral, con estética de Los Sims, que apunta directamente contra la China Suárez e Icardi.

image

El clip, cargado de ironía y sarcasmo, recrea situaciones ficticias que parodian los celos, los lujos, la exposición mediática y las internas sentimentales de la pareja. Frases filosas y escenas exageradas construyen una sátira sin filtros.

Entre los diálogos que más circularon se destacan perlitas como: “Hola, cornudas”, “Me gasté 10 palos”, “Subí nuestra foto juntos primero”, y comparaciones burlonas que no pasaron inadvertidas.

Con el correr del video, la parodia sube el tono y apunta a la sobreexposición en redes, los conflictos familiares y los mensajes con doble sentido, buscando provocar y generar impacto.

El gesto de Wanda de compartir el material fue interpretado por muchos como una provocación directa, reavivando una guerra mediática que, lejos de apagarse, parece sumar capítulos cada vez más intensos.