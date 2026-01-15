Mónica Gonzaga habló de Julio Iglesias en medio de las acusaciones por abuso sexual: qué dijo

Mónica Gonzaga, actriz argentina y expareja de Julio Iglesias , rompió el silencio sobre las recientes acusaciones de abuso sexual y trato discriminatorio al cantante . Su testimonio surge en medio de una fuerte conmoción internacional y el avance de acciones judiciales en España.

En entrevista con DDM (América), Gonzaga explicó que su conocimiento del caso proviene de personas cercanas y periodistas españolas. “No tengo televisión ni radio. Lo que sé es por una amiga de España que me llamó y por una periodista española con la que hablé”, aseguró. Insistió: “Yo nunca lo defendí porque no había de qué defenderlo”. La actriz subrayó que su único interés es contar su propia historia: “Lo que conté fue mi vida y lo que pasó en mi vida con él, desde los dieciséis a mis veintiséis”.

Recordó años de convivencia con Iglesias y viajes juntos. Lo describió como un hombre “caballero, amoroso y señor”. Y añadió: “Incluso hace diez años lo vi igual que siempre”. Gonzaga se mostró sorprendida por la distancia entre esa imagen y las denuncias actuales: “Yo estuve viviendo en Beverly Hills y en Miami con Charo, la madre, con Mame, la cuñada, con Carlos, el hermano. Después, más adelante, estuvimos en Estados Unidos, fui a la Casa Blanca con él. Bueno, siempre un señor, siempre un, una figura que traspasó todas las naciones, aprendió todos los idiomas como pudo y cantó en todos los idiomas. Ahora, hoy, aquí, eh, después de tantos años, con Julio teniendo ochenta y dos, y esto que sucede, yo no puedo negarlo, no puedo defenderlo, no puedo nada porque está muy lejos de mi entender. En realidad me da una tristeza brutal, tanto por esas mujeres como si Julio hizo algo de esto”.

Al analizar los cambios de época y la naturaleza de la relación que tuvieron, que se inició cuando ella tenía apenas 16 años, reflejó: “Hoy, si te pones a ver para atrás, es delito todo”. Rememoró giras con las Trillizas de Oro y la convivencia de muchos familiares, resaltando: “Compartíamos un Julio que era muy familiero”.

Y nuevamente reparó en la distancia entre el Julio Iglesias que ella conoció y el que refleja la investigación sobre sus abusos: “Yo te diría que de la persona que yo conocí a esta noticia, a esta realidad que vos me contás, yo tengo que pensar que está o con una demencia senil o que algo le pasó. De hecho, físicamente, Julio con ochenta y dos años es lo más enclenque posible como para forzar violencia en una mujer, ¿comprendés?"

Aclaró que ciertas actitudes hoy consideradas inapropiadas, como los avances en pantalla con Susana Giménez o los que señaló Verónica Castro que le señaló Marina Calabró, la conductora de DDM durante enero, no tenían la misma valoración décadas atrás: “La personalidad de Julio era esa y lo hacía como una gracia y seguía... Obviamente, en esa época no era tomado como un abuso, ni era tomado mal. De hecho, Susana se reía”.

Las denuncias actuales surgieron tras una investigación realizada por elDiario.es y Univisión. Dos exempleadas domésticas afirmaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España que sufrieron agresiones sexuales, acoso y abuso de poder en 2021, mientras trabajaban en residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas.

De acuerdo con la investigación, las trabajadoras señalaron que fueron obligadas a pruebas médicas que incluían VIH, hepatitis, clamidia, exámenes de embarazo y ecografías pélvicas. Solo el personal femenino fue sometido a estos controles y, según su relato, no se obtuvo su consentimiento. Una de las denunciantes sostuvo: “Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas”. Otra empleada agregó: “Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal”, según elDiario.es.

El informe indica que estos exámenes no se realizaban antes de la contratación, sino durante el empleo, y nunca se explicitó su obligatoriedad. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la práctica de realizar pruebas ginecológicas y de embarazo sin justificación profesional constituye discriminación por sexo en países como República Dominicana. Women’s Link, organización internacional de apoyo a las denunciantes, manifestó que el objetivo de hacer públicas las experiencias es animar a otras potenciales víctimas a buscar justicia.

Al ser consultada por las revelaciones del caso y el contraste con su propia vivencia, Gonzaga expresó: “Me da mucha tristeza”. Cuando se le preguntó si podía imaginar a Iglesias implicado en actos de violencia, respondió: “De la persona que yo conocí a esta noticia, yo tengo que pensar que está o con una demencia senil o que algo le pasó. De hecho, físicamente, Julio con ochenta y dos años es lo más enclenque posible como para forzar violencia en una mujer”.

Reiteró que desconoce la vida actual de Iglesias y marcó la distancia temporal con los hechos denunciados: “No puedo entender lo que está pasando ahora, me queda muy lejos de todo”. Afirmó que su testimonio tiene un límite: “Lo único que sé es lo que viví. No puedo decir nada sobre lo que haya pasado después”.

El escándalo también generó repercusiones institucionales en España. Allí, el Gobierno nacional estudia la retirada de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, uno de los máximos honores culturales otorgados al cantante. Mientras tanto, partidos como Más Madrid insisten en retirar reconocimientos y expresan “apoyo inmediato a las víctimas”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a José Luis Martínez-Almeida, señalaron que descartan sanciones institucionales a Iglesias. Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió mantener la atención en las víctimas y criticó a Ayuso por “mezclar frívolamente temas muy serios y cuestiones que no son comparables”.

Desde su mirada final, Gonzaga abogó por que la justicia esclarezca el caso. Considera doloroso que una figura tan conocida internacionalmente, tras décadas de trabajo en su imagen, quede expuesta ante una situación de tal magnitud cuyo desenlace solo podrá determinar la ley.

FUENTE: Infobae