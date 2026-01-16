viernes 16 de enero 2026

Christian Petersen, en plena recuperación: ejercicios, introspección y una especial compañía

Tras el grave episodio por el que estuvo 25 días internado, el chef se alejó de la cocina y se refugió en el silencio del campo y en sus afectos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Christian Petersen y Sofía Zelaschi en los días previos al incidente

Christian Petersen y Sofía Zelaschi en los días previos al incidente

La recuperación de Christian Petersen a poco más de un mes de su descompensación en el volcán Lanín marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Desde el primer día tras recibir el alta médica, el reconocido chef mostró a sus seguidores la intimidad de su proceso de sanación. Eligió el contacto con la naturaleza y el refugio del campo, y acompañado en cada paso por su esposa, Sofía Zelaschi.

El episodio que cambió la rutina de Petersen ocurrió durante una excursión al volcán Lanín el pasado 12 de diciembre, cuando sufrió una descompensación que requirió internación. La noticia sacudió al entorno cercano y a sus seguidores, que se mantuvieron atentos a la evolución del empresario. Tras días de incertidumbre, recibió el alta médica el pasado 6 de enero y, lejos de volver a la vorágine habitual, optó por instalarse en San Pedro.

Allí, la naturaleza se convirtió en el escenario de una recuperación tanto física como emocional. Petersen compartió con sus seguidores detalles cotidianos de su día a día, al mostrar cómo el entorno del campo ofrecía el marco ideal para reencontrarse consigo mismo. Los paseos al aire libre, el silencio del lugar y la paz de la vida rural fueron elementos que, según él mismo relató, resultaron fundamentales en este período.

image

La figura de Sofía cobró especial relevancia en este proceso. Aunque durante los primeros días no aparecieron imágenes de la pareja, lo que dio pie a especulaciones y comentarios en redes sociales, en las últimas horas Petersen despejó cualquier duda. Publicó un video de la joven entrenando y, casi en simultáneo, compartió también imágenes propias realizando ejercicios, al dejar en claro que la recuperación es un esfuerzo compartido y que el acompañamiento familiar es un pilar en su vida actual.

En una de las historias publicadas por el cocinero, puede verse a Sofía recostada, entrenando en un ambiente luminoso y rodeado de fotografías familiares. Junto a la imagen, resalta la frase: “En familia, todo es más fácil”, acompañada de la etiqueta de la cuenta de Sofía. Este mensaje, sencillo y directo, refuerza la idea de que el proceso de recuperación no es un camino solitario, sino una experiencia vivida en compañía y con el sostén de quienes más importan.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y también de especulaciones, sobre todo por la ausencia de imágenes conjuntas tras el alta médica. Sin embargo, la publicación de estos videos parece responder a esa inquietud, mostrando unidad y apoyo mutuo.

El propio Petersen decidió acompañar uno de sus posteos con una cita literaria de Henry David Thoreau: “Cuando estás tranquilo y preparado, encuentras una compensación en cada decepción”. La frase, escrita en letras negras sobre fondo blanco, captó la atención de sus seguidores y se transformó en una suerte de mantra para quienes atraviesan situaciones similares. Además, sumó otra reflexión: “Una fresca y suave soledad…”, que evidencia el tono introspectivo de este momento de su vida.

En diálogo con Teleshow, Petersen profundizó en su mirada sobre la soledad y la búsqueda de tranquilidad: “Al final todos estamos solos; la fresca soledad es estar tranquilo, que es lo que quería hacer, y eso tuvo consecuencias”, expresó. La frase sintetiza la aceptación y el aprendizaje que dejó el episodio, y revela cómo el chef entiende este proceso de recuperación más allá de lo físico.

Junto a las imágenes de su esposa entrenando, Petersen publicó también un video en el que se lo ve realizando ejercicios. La leyenda que acompaña la secuencia es clara: “Recuperando día a día...”. Cada gesto, cada publicación, se transforma así en un registro público y transparente de su proceso y de la importancia del acompañamiento familiar.

El caso de Petersen pone en primer plano la necesidad de repensar el ritmo de vida y la prioridad de la salud. La tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la presencia constante de su esposa funcionan como el triángulo esencial desde el que el chef busca reconstruirse tras la experiencia límite vivida durante una excursión al imponente volcán.

FUENTE: Infobae

Por Redacción Tiempo de San Juan

