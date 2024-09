Úrsula Corberó contó el escatológico  "juego" que tiene con el Chino Darín e hizo estallar de risa a todos

Este miércoles, Úrsula Corberó fue la invitada especial en el programa de streaming Sería increíble (Olga) y habló de todo. No solo recordó su paso por La casa de papel, sino que también dio detalles de su nueva película Jockey, dirigida por Luis Ortega. Pero sin duda, uno de los momentos favoritos del público fue cuando se refirió a su novio, el Chino Darín. Por un lado, reflexionó sobre el impacto que tuvo su famoso “si la defino, la limito” y hasta contó intimidades escatológicas de su relación.

“A todos nos gusta el Chino ¿A quién no le gusta el Chino?”, reconoció Úrsula Corberó durante su entrevista con Nati Jota, Damian Betular y Homero Pettinato. En este sentido, reflexionó sobre sus ocho años de relación con el actor argentino y los conductores no dudaron en recordarle lo que sucedió en los Premios Platino 2022 cuando a Darín le preguntaron cómo definiría a su novia y él respondió: “Si la defino, la limito”. La frase no tardó en volverse viral.