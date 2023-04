Una querida participante de Gran Hermano fue salvajemente golpeada por una patota

Al pedirles que se retiraran y las dejaran en paz, la situación se volvió violenta y, tras empujarla y amenazarla, uno de los hombres golpeó salvajemente en la cara a Mora.

Ante el violento hecho, los dueños del local llamaron de inmediato a la policía y colaboraron con las autoridades para identificar al agresor.

La joven surgida de “Gran Hermano” relató cómo sucedieron los hechos: “Estábamos con mi grupo de amigos pidiéndole a los chabones que se fueran. Nosotras no nos queríamos meter porque si ya nos habían pegado, ¡imagínate!”.

Mora añadió, sin ocultar su enojo: “Encima, cuando le dijimos al chabón que le había pegado a una mujer, nos dijo que no le importaba y podía hacerlo de nuevo”.

El apoyo de La Tora

La temperamental amiga de Mora se indignó ante lo ocurrido y confesó que ella hubiera reaccionado de otra manera ante tamaña agresión: “Realmente agradezco no haber estado porque te juro que iba a ser noticia en todos los portales. Yo en esas cosas me desconozco. Conmigo no van a pasar esas cosas y siempre dije: 'Si pasan, que sea a mí y no a mis amigas'”.

La Tora agregó llorando: “¡Qué bronca me da! ¡Son una manga de cobardes! Obviamente, no hay que reaccionar con violencia, pero a mí me llegan a tocar a una de mis amigas y le rompo la boca. No me gustaría que nadie tenga que pasar por esa situación”.

El video de La Tora al enterarse que agredieron a su amiga Mora: