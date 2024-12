Yanina Latorre es tendencia en la red social X (antes llamada Twitter), gracias a la historia que contó una camarera que la atendió en un restaurante de primerísimo nivel. La joven relató: “Hace 9 años atendí a Yanina Latorre y mi modus operandi no iba a cambiar porque ella era una persona conocida. Me pidió unos bastoncitos de mozzarella y yo amo los bastoncitos de mozzarella. Se los doy, sigo trabajando y cuando vuelvo veo que no habían comido nada, entonces le preguntó ‘¿Quieren que se los envuelva para llevar?’ y me dicen que no”.

La camarera agregó: “Yo me comía siempre las sobras de mis clientes porque ganaba re poco y esos platos eran carísimos, era imposible que yo los pudiera pagar. Entonces una compañera me dice que tenía tuco en la boca. ¡Me miro en el espejo y tenía todo rojo! ¡Yanina Latorre se recontra dio cuenta de que me había comido sus sobras!”.

La joven no dudó en alabar a la mediática: “Al final me terminó dando un montón de propina. Yo creo que le di pena y me dio mucha propina para que me vaya a comprar comida al supermercado quizás. Fui un desastre, pero prefiero tomarlo con humor”. El descargo de una moza contra Yanina Latorre Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1869825427881238717&partner=&hide_thread=false Una moza escrachó a Yanina Latorre tras atenderla en un restaurante: "Un desastre" pic.twitter.com/cAFa9CvQa6 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 19, 2024 Yanina también es tendencia porque reveló que tuvo su debut sexual con una compañera de secundaria: “Yo soy de colegio de monjas, época de la dictadura, madre insoportable y fui muy bolu**, me avivé tarde... Yo hubiera querido ser pu**, pero llegué tarde, básicamente. No tuve tiempo y ahora ya estoy grande. Pero sí, yo debuté con una mujer. En mi época, colegio de monjas, pensá que yo tengo 55 años, y era todo muy reprimido: chapar era de pu**, las monjas te arrancaban el flequillo, te arrancaban el ruedo de la pollera. Fue en la casa de ella, ¿viste cuando vas a dormir a la casa de una amiga? Terminás engrampada. Es lo que hacen las mujeres”.

