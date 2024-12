Una histórica panelista renunció a LAM: "Me ofrecieron un sueldo de $220.000"

En sus redes sociales, la periodista reveló los motivos detrás de su abrupta salida del ciclo más visto del canal: “ Me voy de LAM. Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuando me ofrecieron seguir en forma rotativa . Quiero un trabajo full time donde me sienta útil y motivada”.

image.png

Fernanda remarcó: “LAM me ayudó a reconstruirme cuando estuve rota. Voy a estar siempre agradecida a Ángel de Brito por eso, pero es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto. Allá voy”.

Sin embargo, poco minutos después, ante la consulta de sus seguidores, la periodista se mostró mucho más sincera y menos agradecida con su ex jefe: “Sentía que no estaba dándolo todo y además... me pagaban muy poco. Me dolió que me ofrecieran un sueldo de 220 mil pesos”.

Fernanda Iglesias posteo.jpg

¿Quiénes serán las panelistas de LAM en el 2025?

Ángel de Brito anunció quiénes son las panelistas confirmadas para su programa el año que viene: “Yanina Latorre, Marcela Feudale, Cinthia Fernández, Ximena Capristo, Julieta Argenta y Matilda Blanco. Y habrá más novedades”.

A partir de los nombres que dio, quedó claro que Marixa Balli y Fernanda Iglesias no estarían presentes en la nueva edición del histórico ciclo; además, en los últimos días, en medio de la pelea entre la ex de Rodrigo y Ximena Capristo, el periodista se mostró muy picante con la exvedette y, en vez de intentar detener la discusión, prefirió hacer enojar a Marixa con una serie de argumentos muy desagradables que sorprendieron a su propio equipo y obligaron a Yanina Latorre a intervenir para intentar cambiar el eje de la discusión.