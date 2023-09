Un sanjuanino debutó en el Bailando y su compañera hizo ruido: "¡No puedo creer lo que vi!"

Nelly y Emiliano Pi Álvarez cerraron la primera ronda

La presentación de la pareja generó puntajes de lo más diversos por parte del jurado. La primera en saltar tras el baile fue Moria Casán, quien ni tapándose con sus dos manos pudo disimular la carcajada ante el cuadro. “Nooo, no puedo creer lo que vi. ¡Noooo, por favor!”, gritó después mientras la participante le devolvía besos voladores.

La One no dudó en ponerle un diez a la pareja y argumentó: “Para mí, como la previa forma parte de un show, y yo me reí todo el tiempo. (...) ¡Aprendan a respetar la edad! ¡Adultas extremas!”.

Por su parte, Ángel de Brito lanzó una dura crítica a Nelly: “Pensaba que nunca habías bailado. Estamos ante el ‘Bailando’ más inexplicable de la historia. Siento que estamos en una cámara oculta permanente. (...) Divertite, pero fue un completo desastre”.

La votación del jurado para Nelly y Emiliano Pi Álvarez

En tanto, Pampita celebró la previa que realizó la mujer de 82 años, aunque le advirtió que debía sumarle “movimiento de cadera” a su performance. “Ni en pedo, ni lo esperes. Necesito dos días ahora para acomodar los huesos”, le contestó la participante.

Fiel a su estilo, Marcelo Polino les puso un -2 y le criticó a la bailarina la actitud que tuvo en todo momento: “La edad no te da entidad para maltratar a la gente, como hiciste la semana pasada con una productora y yo te vi. Feo el baile y fea la previa. ¡Buenas noches!”. “¿Sabés qué? ¡Me chupa un huevo!”, exclamó Nelly en llamas al jurado.

Ahora, la pareja deberá esperar a ver los resultados finales y así el sanjuanino sabrá si tiene chances de seguir en el Bailando para demostrar su larga experiencia, que incluye su paso por el Ballet Argentino y por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.