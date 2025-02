Un histórico periodista de la televisión argentina dijo ser abusado cuando era niño

Y sumó: “Esto tiene que ver con otra cosa. Comparar un caso de Estados Unidos, de una pareja que tuvo dos hijos y que los violó, todo esto es una verdadera locura”.

“Por eso los convoco a que este sábado vayan a la marcha. Por favor, vayan. Yo no lo puedo hacer porque estoy en un crucero que vuelve de Malvinas, pero ustedes sí lo pueden hacer”, señaló.

Para cerrar, dejó una reflexión: “Y recuerden esto que es muy importante. Lo dijo una persona inteligente y de esta forma. Cuando vinieron por los socialistas, no me importó porque yo no era socialista. Cuando vinieron por los judíos, no me importó porque yo no soy judío. Ahora están tocando mi puerta. Acordate de esto”.

Fuente: TN