Un conocido periodista de policiales, preso por manejar alcoholizado

"Hablamos de que le dio 1,5, que son poco más de cinco copas de vino", indicó la panelista. "A Rolando lo detienen en el control y en todo momento se puso a disposición. Obviamente tuvo que dejar su auto. Venía de juntarse con amigos para celebrar el día", agregó.

Luego, consultado por el ciclo conducido por Ángel de Brito, el periodista de El Trece dijo: "Salí con amigo, brindamos por el día del amigo. No me di cuenta, fui imprudente". "Estaba cerca de mi casa, conduje, me paró un control, di positivo y me secuestraron el auto", añadió el periodista de policiales de Eltrece.

"Estoy en vías de responder legalmente, que es lo que corresponde, que es hacerme cargo porque me equivoqué. Nunca me había pasado. No fui consciente de lo que había tomado podía darme positivo e hice algo, que está mal, que es manejar después de haber tomado alcohol y ahora debo resolverlo con faltas".

"Estoy muy arrepentido. Me equivoqué. Subestimé lo que había tomado y ahora estoy pagando las consecuencias", concluyó Barbano, quien se mostró sorprendido porque LAM se enteró del episodio.