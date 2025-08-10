Tremendo susto en Córdoba: el cantante de Dale Q' Va se cayó del escenario

Lo que debía ser una noche de fiesta en San Francisco, Córdoba , terminó en un momento de angustia para el público. David Ortiz, voz líder de la banda cuartetera Dale Q’ Va , se desplomó del escenario en pleno recital y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

El incidente ocurrió en el escenario de Bomberos, mientras el grupo interpretaba uno de sus clásicos. Ortiz saltó al ritmo de la música, pero el piso cedió tras su segundo impulso y se abrió un hueco en el que el cantante cayó, golpeándose fuertemente la cabeza. El momento quedó registrado en videos de los asistentes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1954713774885093625&partner=&hide_thread=false El cantante de Dale Q` Va se cayó del escenario en pleno show pic.twitter.com/Ip17SxeYfx — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 11, 2025

Según informó el productor de la banda, Maximiliano Marinaro, el músico recibió varios puntos de sutura y quedó en reposo. Como consecuencia, la presentación prevista para este domingo en Sumampa, Santiago del Estero, fue cancelada y se reprogramará más adelante.

A través de Instagram, Dale Q’ Va agradeció los mensajes de aliento de sus seguidores y compartió el video del accidente. Horas después, el propio Ortiz rompió el silencio para tranquilizar a sus fans: “Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, escribió.