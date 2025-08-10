lunes 11 de agosto 2025

Tremendo susto en Córdoba: el cantante de Dale Q' Va se cayó del escenario

David Ortiz sufrió un accidente durante un show en San Francisco y tuvo que recibir atención médica. La banda suspendió sus próximas presentaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lo que debía ser una noche de fiesta en San Francisco, Córdoba, terminó en un momento de angustia para el público. David Ortiz, voz líder de la banda cuartetera Dale Q’ Va, se desplomó del escenario en pleno recital y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

El incidente ocurrió en el escenario de Bomberos, mientras el grupo interpretaba uno de sus clásicos. Ortiz saltó al ritmo de la música, pero el piso cedió tras su segundo impulso y se abrió un hueco en el que el cantante cayó, golpeándose fuertemente la cabeza. El momento quedó registrado en videos de los asistentes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según informó el productor de la banda, Maximiliano Marinaro, el músico recibió varios puntos de sutura y quedó en reposo. Como consecuencia, la presentación prevista para este domingo en Sumampa, Santiago del Estero, fue cancelada y se reprogramará más adelante.

A través de Instagram, Dale Q’ Va agradeció los mensajes de aliento de sus seguidores y compartió el video del accidente. Horas después, el propio Ortiz rompió el silencio para tranquilizar a sus fans: “Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, escribió.

