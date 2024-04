Tras la expulsión de Coty, a Furia le hicieron una durísima advertencia y podría ser eliminada

Furia Scaglione no deja a nadie indiferente con sus actitudes y declaraciones, de hecho, gracias su actitud confrontativa ganó miles de seguidores en las redes sociales que se identifican con ella y la apoyan en las votaciones de “Gran Hermano” .

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con la postura de la artista y Juan Etchegoyen , en su programa de Radio Mitre , reveló que hay una fuerte propuesta para expulsarla de la casa lo antes posible.

“Ustedes saben que ‘Gran Hermano’ continúa su curso: en las últimas horas Coty Romero abandonó la casa y ha pasado algo que a mí me pareció extraordinario”, arrancó su relato el periodista.

Y añadió: “Un grupo de personas anti Furia se han juntado en una web a pedir que ‘Gran Hermano’, el dueño de todo, saque a Juliana del reality. Exigen esto bajo el lema: ‘basta de violencia y faltas de respeto’”.

Etchegoyen confesó: “A mí esto me llegó hoy de distintos familiares de participantes del programa que están aportando su granito de arena para que Telefe tome una decisión con Furia”.

El periodista detalló: “El mensaje que está en esa web dice: 'Hola, gente, no podemos seguir avalando tantas faltas de respeto y violencia, esto demuestra lo mal que está la sociedad porque es de no creer que apoyen a una persona tan nefasta como Juliana Scaglione, basta de decir que es humor todos los dichos repudiables que tiene, porque si fuera un hombre el que dice todas esas cosas estarían pidiendo la cabeza de dicho hombre. Basta de violencia y amenazas. No es humor lo que hace o dice'”.

Etchegoyen concluyó el tema expresando: “La verdad que esto si no llegó a los oídos de las autoridades de Telefe, ahora va a llegar. Están pidiendo la expulsión de Furia, no me quiero imaginar cómo reaccionarán desde el fandom de la participante”.