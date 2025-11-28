viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Televisión

Todos los ganadores del Martín Fierro de Cable y el emocionante recuerdo de quienes fallecieron

El periodista Gustavo Sylvestre se llevó el máximo galardón. C5N, que transmitió la entrega, lideró la lista de ganadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se entregaron los Martín Fierro de Cable y el periodista Gustavo Sylvestre se llevó el máximo galardón.

Se entregaron los Martín Fierro de Cable y el periodista Gustavo Sylvestre se llevó el máximo galardón.

Este jueves 27 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de los premios Martín Fierro de Cable 2025, conducida por Lizy Tagliani y Juan Di Natale. El evento se desarrolló en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires y contó con más de 30 categorías con nominados. Como siempre, los premios fueron organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y el principal galardón, el Martín Fierro de Oro, fue para el periodista Gustavo Sylvestre.

Lee además
el video de ian lucas y evangelina anderson a los besos
¿El romance del verano?

El video de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos
la pelicula romantica navidena nº1 de netflix: nieve, romance en paris y un secreto inesperado video
¡It´s time!

La película romántica navideña Nº1 de Netflix: nieve, romance en París y un secreto inesperado

Cada uno de los ganadores del Martín Fierro

Martín Fierro de Oro

- Gustavo Sylvestre - C5N

Producción integral

- C5N

Conducción masculina

- Jonatan Viale, conductor de Radio Rivadavia - TN

image

Servicio informativo

- C5N

Noticiero deportivo

- Sportscenter - ESPN

Musical

- La Viola - TN

Interés general diario

- Duro de domar - C5N

Programa de servicios

- Transición 2030 - A24

Columnista político

- Iván Schargrodsky - C5N / Daniel Bilotta - LN+

Rural

- TN Campo - TN

Periodístico

- Argenzuela - C5N

Cultural y educativo

- Los 7 locos - Canal de la Ciudad

Conducción Femenina

- Débora Plager - LN+

Periodístico deportivo

- TN Deportivo - TN

Turismo y tiempo libre

El turismo y la hospitalidad - Canal 26

Producción General

- Nicolás Bocache - C5N

Labor periodística femenina

- Rosario Ayerdi - C5N

Periodista de Judiciales

- Rodolfo “Fito” Baqué - A24 / Rodrigo Alegre - TN

Deportes extremos

- Winter news - ESPN/Disney

Labor periodística masculina

- Gustavo Sylvestre - C5N

Columnista económico

- Rosalía Costantino - C5N

Revelación

- Ornella Flench (Ciudad Magazine)

image

Magazine

- Chiche 2024 - Crónica TV

Panelista

- Santiago Cúneo

Jazz, Tango y Folclore

- Fiesta Gaucha - América Sports

Labor periodística deportiva

- Gustavo Grabia - Presión Alta de TyC Sports

Interés general semanal

- GPS - A24

Cronista

- Manu Jove - TN

image

Noticiero

- TN de Noche con Franco Mercuriali

Económico

- Comunidad de Negocios - LN+

Deportivo

- Última vuelta - DeporTV

Arte, moda y tendencia

- La jaula de la moda - Ciudad Magazine

Documental

- Menem Junior, la muerte del hijo del Presidente - Discovery Chanel

Temas médicos

- El secreto mejor guardado - A24

Mejor porgrama de entrevistas

- +Caras de Caras TV

El recuerdo de quienes ya no están

image

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se vivió cuando se apagaron por completo las luces del salón y cientos de asistentes encendieron las linternas de sus celulares para acompañar el tradicional In Memoriam.

Mientras comenzaba a sonar la voz de Valentino Merlo, elegido para musicalizar el segmento con una versión íntima de “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta. “Con mucho respeto para los seres queridos, colegas y amigos que ya no están, pero lo llevamos en el corazón. Muchísimas gracias”, dijo el artista antes de comenzar el show.

La producción presentó un homenaje renovado: por primera vez incorporó inteligencia artificial para darle sutiles movimientos, gestos y leves sonrisas a las imágenes proyectadas de los artistas y personalidades fallecidas durante el último año.

En la sucesión de retratos se recordaron figuras muy queridas por el ambiente artístico y mediático, entre ellos Alberto Martín, Alejandra Darín, Claudia Schijman, Alfred Oliveri, Sergio Lerer, Walter Saavedra, Julio Marticorena, María Eugenia Karall, Nicky Jones, María Socas, Leo Dan, José Palomino Cortez, Mario Mactas, Daniel “Tota” Santillán, Hugo Orlando Gatti y Mariano Castro.

También aparecieron las imágenes para recordar a Toti Ciliberto, Daniel Fanego, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Jorge Maestro, Nilda Sindaco, René Bertrand, Lía Crucet, Antonio Gasalla, Lidia Catalano, Luis Pedro Toni, Jorge Lorenzo, Roberto Giordano, Jorge Lanata, Atilio Veronelli y Miguel Ángel Russo.

Durante la aparición de las últimas tres figuras, Lanata, Veronelli y Russo, se escucharon sus voces en off con frases motivacionales. “Imagínense que ahora todo se termina. Bueno, traten de vivir sin arrepentirse de lo que no hicieron. Creemos que sí, pero no hay tiempo”, se oyó en voz del periodista. Luego, el actor irrumpió en el salón principal diciendo: “Lo más difícil en la vida es actualizarse, actualizar la expresión de uno”. Finalmente, el director técnico que terminó su carrera en Boca Juniors, se preguntó: “¿Sabés lo que es no ser vos? Uno tiene que tratar de intentar ser uno, no hay otra forma, otra manera”.

Embed - IN MEMORIAM | MARTÍN FIERRO DE CABLE 2025

Temas
Seguí leyendo

Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios: los detalles

Cris Morena fue consultada sobre su relación con la China Suárez: la llamativa frase que usó

La China Suárez, sin rodeos sobre su vínculo con Wanda Nara: qué dijo

Pamela David contó cómo descubrió en un boliche que tenía una hermana desconocida

Bandana regresó a los escenarios para festejar sus 25 años de carrera con un show impresionante

La esperanza de Alejandra Maglietti tras el incendio en Ezeiza que acabó con la fábrica de su marido

"Te amo fuerte": así se despidió Darío Barassi de San Juan

Morena Rial sigue envuelta en polémicas: ahora subió una imagen en redes estando presa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el video de ian lucas y evangelina anderson a los besos
¿El romance del verano?

El video de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Confirman el juicio abreviado y condenan a Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla en Rawson
Siniestro vial

Confirman el juicio abreviado y condenan a Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla en Rawson

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

Te Puede Interesar

Foto Canal 13 San Juan
Caucete

Un conductor perdió el control y cayó con su auto a un zanjón en Pie de Palo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativo
Violento atraco

Dos motochorros atacaron a punta de pistola y asaltaron a un estudiante cerca de una escuela de Chimbas

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco
Nueva era

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco

9 de Julio festeja su aniversario con la inauguración de obras, una feria y una carrera ciclística.
Aniversario

Inauguraciones, feria y hasta carreras, para celebrar los 112 años de 9 de Julio

Calor San Juan.
Clima

Caluroso y soleado: así estará el tiempo este viernes en San Juan