Todos los ganadores del Martín Fierro de Cable y el emocionante recuerdo de quienes fallecieron

Se entregaron los Martín Fierro de Cable y el periodista Gustavo Sylvestre se llevó el máximo galardón.
Este jueves 27 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de los premios Martín Fierro de Cable 2025, conducida por Lizy Tagliani y Juan Di Natale. El evento se desarrolló en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires y contó con más de 30 categorías con nominados. Como siempre, los premios fueron organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y el principal galardón, el Martín Fierro de Oro, fue para el periodista Gustavo Sylvestre.
El recuerdo de quienes ya no están
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se vivió cuando se apagaron por completo las luces del salón y cientos de asistentes encendieron las linternas de sus celulares para acompañar el tradicional In Memoriam.
Mientras comenzaba a sonar la voz de Valentino Merlo, elegido para musicalizar el segmento con una versión íntima de “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta. “Con mucho respeto para los seres queridos, colegas y amigos que ya no están, pero lo llevamos en el corazón. Muchísimas gracias”, dijo el artista antes de comenzar el show.
La producción presentó un homenaje renovado: por primera vez incorporó inteligencia artificial para darle sutiles movimientos, gestos y leves sonrisas a las imágenes proyectadas de los artistas y personalidades fallecidas durante el último año.
En la sucesión de retratos se recordaron figuras muy queridas por el ambiente artístico y mediático, entre ellos Alberto Martín, Alejandra Darín, Claudia Schijman, Alfred Oliveri, Sergio Lerer, Walter Saavedra, Julio Marticorena, María Eugenia Karall, Nicky Jones, María Socas, Leo Dan, José Palomino Cortez, Mario Mactas, Daniel “Tota” Santillán, Hugo Orlando Gatti y Mariano Castro.
También aparecieron las imágenes para recordar a Toti Ciliberto, Daniel Fanego, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Jorge Maestro, Nilda Sindaco, René Bertrand, Lía Crucet, Antonio Gasalla, Lidia Catalano, Luis Pedro Toni, Jorge Lorenzo, Roberto Giordano, Jorge Lanata, Atilio Veronelli y Miguel Ángel Russo.
Durante la aparición de las últimas tres figuras, Lanata, Veronelli y Russo, se escucharon sus voces en off con frases motivacionales. “Imagínense que ahora todo se termina. Bueno, traten de vivir sin arrepentirse de lo que no hicieron. Creemos que sí, pero no hay tiempo”, se oyó en voz del periodista. Luego, el actor irrumpió en el salón principal diciendo: “Lo más difícil en la vida es actualizarse, actualizar la expresión de uno”. Finalmente, el director técnico que terminó su carrera en Boca Juniors, se preguntó: “¿Sabés lo que es no ser vos? Uno tiene que tratar de intentar ser uno, no hay otra forma, otra manera”.