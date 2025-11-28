Todos los ganadores del Martín Fierro de Cable y el emocionante recuerdo de quienes fallecieron

Se entregaron los Martín Fierro de Cable y el periodista Gustavo Sylvestre se llevó el máximo galardón.

Este jueves 27 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de los premios Martín Fierro de Cable 2025, conducida por Lizy Tagliani y Juan Di Natale. El evento se desarrolló en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires y contó con más de 30 categorías con nominados. Como siempre, los premios fueron organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y el principal galardón, el Martín Fierro de Oro, fue para el periodista Gustavo Sylvestre.

- Gustavo Sylvestre - C5N

Producción integral

- C5N

Conducción masculina

- Jonatan Viale, conductor de Radio Rivadavia - TN

image

Servicio informativo

- C5N

Noticiero deportivo

- Sportscenter - ESPN

Musical

- La Viola - TN

Interés general diario

- Duro de domar - C5N

Programa de servicios

- Transición 2030 - A24

Columnista político

- Iván Schargrodsky - C5N / Daniel Bilotta - LN+

Rural

- TN Campo - TN

Periodístico

- Argenzuela - C5N

Cultural y educativo

- Los 7 locos - Canal de la Ciudad

Conducción Femenina

- Débora Plager - LN+

Periodístico deportivo

- TN Deportivo - TN

Turismo y tiempo libre

El turismo y la hospitalidad - Canal 26

Producción General

- Nicolás Bocache - C5N

Labor periodística femenina

- Rosario Ayerdi - C5N

Periodista de Judiciales

- Rodolfo “Fito” Baqué - A24 / Rodrigo Alegre - TN

Deportes extremos

- Winter news - ESPN/Disney

Labor periodística masculina

- Gustavo Sylvestre - C5N

Columnista económico

- Rosalía Costantino - C5N

Revelación

- Ornella Flench (Ciudad Magazine)

image

Magazine

- Chiche 2024 - Crónica TV

Panelista

- Santiago Cúneo

Jazz, Tango y Folclore

- Fiesta Gaucha - América Sports

Labor periodística deportiva

- Gustavo Grabia - Presión Alta de TyC Sports

Interés general semanal

- GPS - A24

Cronista

- Manu Jove - TN

image

Noticiero

- TN de Noche con Franco Mercuriali

Económico

- Comunidad de Negocios - LN+

Deportivo

- Última vuelta - DeporTV

Arte, moda y tendencia

- La jaula de la moda - Ciudad Magazine

Documental

- Menem Junior, la muerte del hijo del Presidente - Discovery Chanel

Temas médicos

- El secreto mejor guardado - A24

Mejor porgrama de entrevistas

- +Caras de Caras TV

El recuerdo de quienes ya no están

image

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se vivió cuando se apagaron por completo las luces del salón y cientos de asistentes encendieron las linternas de sus celulares para acompañar el tradicional In Memoriam.

Mientras comenzaba a sonar la voz de Valentino Merlo, elegido para musicalizar el segmento con una versión íntima de “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta. “Con mucho respeto para los seres queridos, colegas y amigos que ya no están, pero lo llevamos en el corazón. Muchísimas gracias”, dijo el artista antes de comenzar el show.

La producción presentó un homenaje renovado: por primera vez incorporó inteligencia artificial para darle sutiles movimientos, gestos y leves sonrisas a las imágenes proyectadas de los artistas y personalidades fallecidas durante el último año.

En la sucesión de retratos se recordaron figuras muy queridas por el ambiente artístico y mediático, entre ellos Alberto Martín, Alejandra Darín, Claudia Schijman, Alfred Oliveri, Sergio Lerer, Walter Saavedra, Julio Marticorena, María Eugenia Karall, Nicky Jones, María Socas, Leo Dan, José Palomino Cortez, Mario Mactas, Daniel “Tota” Santillán, Hugo Orlando Gatti y Mariano Castro.

También aparecieron las imágenes para recordar a Toti Ciliberto, Daniel Fanego, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Jorge Maestro, Nilda Sindaco, René Bertrand, Lía Crucet, Antonio Gasalla, Lidia Catalano, Luis Pedro Toni, Jorge Lorenzo, Roberto Giordano, Jorge Lanata, Atilio Veronelli y Miguel Ángel Russo.

Durante la aparición de las últimas tres figuras, Lanata, Veronelli y Russo, se escucharon sus voces en off con frases motivacionales. “Imagínense que ahora todo se termina. Bueno, traten de vivir sin arrepentirse de lo que no hicieron. Creemos que sí, pero no hay tiempo”, se oyó en voz del periodista. Luego, el actor irrumpió en el salón principal diciendo: “Lo más difícil en la vida es actualizarse, actualizar la expresión de uno”. Finalmente, el director técnico que terminó su carrera en Boca Juniors, se preguntó: “¿Sabés lo que es no ser vos? Uno tiene que tratar de intentar ser uno, no hay otra forma, otra manera”.