Todo mal en Gran Hermano: Catalina le dijo de todo a Isabel

Ella se encargó de difundir este asunto también entre sus compañeros, aunque no obtuvo la respuesta que esperaba. Días atrás, las “Furiosas” tuvieron una intensa conversación al respecto y la fulminaron.

Juliana “Furia” Scaglione, Catalina Gorostidi, Carla “Chula” De Stefano y Florencia Cabrera son las principales representantes del grupo que le hace frente, y son también las que manifiestan mayores diferencias con Isabel.

Esta semana, la sommelier se encuentra nominada y su permanencia en el programa corre peligro. En redes hay campañas que recopilan todos sus momentos más “desagradables” para que el público la elimine en la votación.

En un nuevo clip que circuló en X (antes Twitter) se ve a Catalina muy enojada con Isabel, discutiendo con ella en la habitación de las mujeres. “La ignorante sos vos que no sabés que ‘tarada’ es un insulto y no una enfermedad”, le dice al inicio del video.

Catalina, que es médica pediatra, le reclamó a Isabel por comentarios “mala leche” que hizo en repetidas ocasiones relacionadas con su profesión. Al parecer, la platense de 65 años le reprochó usar el insulto “tarada” siendo profesional de la salud.

Según Catalina, Isabel le preguntó “¿una médica diciendo eso?”, y la respuesta de la pediatra fue: “Sí, una médica hecha y derecha, con modales, que no critica a nadie más que a la gente con…”.

Además, la acusó de víbora y de hacer ese comentario como un “golpe bajo” y le recordó “vos tenés dos hijos enfermos y yo te escuché, te aconsejé e intenté hacer todo. Lo único que te importa es el quilombo, bol…”.

Isabel parece segura de que no le irá bien en esta gala de eliminación, porque para llevar alivio a la conversación acotó “igual ya me voy a ir…”, pero Cata siguió: “¿Qué tiene que ver que te vayas o no te vayas? Esto es ser humano, más allá de que te vayas o no. Víbora inmunda.”

Un elemento que causó gracia del clip, es que de fondo a la intensa pelea se puede ver y escuchar a Rosina llorando por un problema con Joel, según aclararon en los comentarios. Para salir de la situación, Isabel se acercó a consolarla y Cata volvió a atacar: "Y ahí va Isabel y se hace la amiga”.

En otro video que parece ser de la misma noche, se la ve a Isabel haciendo un descargo con Lisandro, que la consuela mientras ella dice “tengo mucha bronca por no poder matarla a trompadas, me gustaría reventarle la jeta a piñas".

